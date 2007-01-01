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Недвижимость и ЖКХ

Прокуратура начала проверку из-за коммунальной аварии в Калужской области

Без воды осталось село Зикеево Жиздринского района, сообщили в ведомстве.
Дмитрий Ивьев
13:17 сегодня
0 418
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Утечка произошла на магистральном водопроводе.

Сейчас ведутся ремонтные работы.

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Лента комментариев
Василёк

вроде и не первый блин уже, а все равно - комов

...
Культура
В Калуге украшают новый Театр юного зрителя
13:14 сегодня
4 998
Александр KU

У часов двигаются все элементы? Мы сможем сказать - такое только в Калуге? Есть вообще что то удивительное и чудесное в этом проекте. Это же для детей... печально что в нашем городе - девиз - сделаем все из самого дешёвого - главное красивые фото на открытии - а что дальше никого не волнует. Печально - вам в этом городе тоже жить.

...
Культура
В Калуге украшают новый Театр юного зрителя
12:53 сегодня
4 998
Александр KU

Сразу видно что украшение (логотипы, надписи, звезды, бутофорские часы) - вообще из другого проекта. Никак не связаным с купленным проектом крематорием. Надо было проектировщику платить деньги. Халтура чистой воды.

...
Культура
В Калуге украшают новый Театр юного зрителя
12:48 сегодня
4 998
Александр KU

А это фишка Калужских дизайнеров делать на фасада нечитаемые логотипы золотое лого на песочной плитке. Логотип Дворца Спорта где синий на синем, днем это не читаемо вообще, нельзя сначала подумать, посмотреть на 3 d визуализацию например. Аааа я забыл что все делается самое дешевое, и логотип есть только в техничечких картах плана, и делался уже по финалу, и скорее всего по телефону, без сравнений цвета плитки и цвета логотипа. Посмотрите на детский театр в Казани - это настоящий сказочный замок, и у нас - действительно очень похожи на готовые 3d проекты крематориев.

...
Культура
В Калуге украшают новый Театр юного зрителя
12:45 сегодня
4 998
Василёк

на ленина вырубли ряд деревьев, пока не дошли до постройки на перекрестке суворова/ленина. а там чудесным образом деревья оказались здоровыми. вот как замечательно умвд влияет на природу !

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Никитина
10:40 сегодня
1 700
Василёк

а как же обещания мэров-архитекторов разбить там город сад ? куда делся "прожект" с амфитеатром возле каменного моста ?

...
Общество
В центре Калуги появился памятник археологии
10:39 сегодня
2 910
Василёк

всего одна ?

...
Авто и транспорт
В Калужской области развалилась дорога
10:37 сегодня
2 1192
Василёк

какого года ?

...
Авто и транспорт
Улицу Чижевского в Калуге откроют в конце октября
10:37 сегодня
1 1090
Alexandr Seva

А все почему? Потому что нет схем, где что проложено, копают наобум.

...
Авто и транспорт
В Калуге троллейбусы вернулись на маршруты
10:19 сегодня
1 1564
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

2 марта 1917 года Николай II, под давлением революционного правительства, отрёкся от престола в пользу своего младшего брата Михаила. Общество с воодушевлением приняло перестановку и готовилось к преобразованию России в конституционную монархию. Это отречения поддержали все командующие фронтами, и русская православная церковь. Они даже и не предполагали, что это приведёт к свержению монархии, и думали – ну заменят одного Романова на другого, тем более что Михаил Александрович был популярен в народе, как боевой генерал, и человек либеральных убеждений. Великий князь Михаил Александрович был четвертым, и самым младшим сыном Александра III. После смерти двух старших братьев Александра и Георгия, а также после выявления у племянника Алексея (сына Николая II) гемофилии, он оказался в числе наследных царевичей. Князю Михаилу оставалась лишь формальность, принять эту власть, тем более, что и армия была полностью на его стороне. И Михаил Александрович, действительно стал  последним российским императором, правда, всего на одну ночь 3 марта 1917 года, а затем отказался от трона.

...
Общество
26 октября в составе Калужского наместничества утверждены 12 уездов
10:07 сегодня
2 5781
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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