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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отремонтировали фасад дома на улице Кутузова

Дмитрий Ивьев
15:00 сегодня
0 424
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В четверг, 24 октября, управление ЖКХ города сообщило, что работы там приняты.

Работы в доме №3/5 продолжались несколько месяцев в рамках исполнения решения Калужского районного суда.

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