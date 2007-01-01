Стройки ТЮЗа и поликлиники проверили в Калуге
Там побывали замгубернатора Ольга Иванова и директор областного УКС Василий Полежаев.
На театре смонтировали вывеску. Продолжается облицовка фасада, рассказали 24 октября в министерстве строительства и ЖКХ региона.
Внутри монтируют вентиляцию, обшивают акустическими стеклоплитами зрительные залы.
В правобережной поликлинике облицовывают входные группы. На территории высадили первые туи.
- Подрядчикам на обоих объектах дополнительно напомнили о необходимости соблюдения сроков выполнения работ, - прокомментировали в Минстрое.
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