Стройки ТЮЗа и поликлиники проверили в Калуге

Там побывали замгубернатора Ольга Иванова и директор областного УКС Василий Полежаев.

На театре смонтировали вывеску. Продолжается облицовка фасада, рассказали 24 октября в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Внутри монтируют вентиляцию, обшивают акустическими стеклоплитами зрительные залы.

В правобережной поликлинике облицовывают входные группы. На территории высадили первые туи.

- Подрядчикам на обоих объектах дополнительно напомнили о необходимости соблюдения сроков выполнения работ, - прокомментировали в Минстрое.