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Недвижимость и ЖКХ

Стройки ТЮЗа и поликлиники проверили в Калуге

Там побывали замгубернатора Ольга Иванова и директор областного УКС Василий Полежаев.
Дмитрий Ивьев
12:52 сегодня
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На театре смонтировали вывеску. Продолжается облицовка фасада, рассказали 24 октября в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Внутри монтируют вентиляцию, обшивают акустическими стеклоплитами зрительные залы.

В правобережной поликлинике облицовывают входные группы. На территории высадили первые туи.

- Подрядчикам на обоих объектах дополнительно напомнили о необходимости соблюдения сроков выполнения работ, - прокомментировали в Минстрое.

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