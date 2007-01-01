204

В Мосальском районе запустят две станции водоочистки

Дмитрий Ивьев

Их построили в деревнях Горбачи и Тарасково, рассказали 24 октября в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Дмитрий Ивьев 204 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники