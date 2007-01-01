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Недвижимость и ЖКХ

В Мосальском районе запустят две станции водоочистки

Их построили в деревнях Горбачи и Тарасково, рассказали 24 октября в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.
Дмитрий Ивьев
11:18 сегодня
0 204
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Станции появились в рамках программы «Чистая вода».

 До конца года в регионе запустят 30 станций водоочистки.

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