В Калуге заколотили окна и двери в заброшенные дома по улице Глаголева

После нашей публикации во вторник, 22 октября, городские власти законсервировали двухэтажки, расселенные в прошлом году.

Речь идет о домах, признанных аварийными и попавших в программу расселения первых четырех этапов. Открытые двери и отсутствие окон привело к тому, что внутри стали собираться бомжи и алкоголики.

Сегодня полностью расселены дом № 20 и 14. В доме №12 остается не расселенным одно жилое помещение, вопрос по которому решается в судебном порядке.

В среду, 24 октября, городская управа предоставила нам фото проделанной работы, сообщив при этом, что снос домов 20 и 14 рассматривается уже в этом году.

- Но при наличии финансирования, - добавили в городской управе.