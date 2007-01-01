+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге заколотили окна и двери в заброшенные дома по улице Глаголева
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге заколотили окна и двери в заброшенные дома по улице Глаголева

После нашей публикации во вторник, 22 октября, городские власти законсервировали двухэтажки, расселенные в прошлом году.
Владимир Андреев
10:03 сегодня
0 686
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Речь идет о домах, признанных аварийными и попавших в программу расселения первых четырех этапов. Открытые двери и отсутствие окон привело к тому, что внутри стали собираться бомжи и алкоголики.

Сегодня полностью расселены дом № 20 и 14. В доме №12 остается не расселенным одно жилое помещение, вопрос по которому решается в судебном порядке.

В среду, 24 октября, городская управа предоставила нам фото проделанной работы, сообщив при этом, что снос домов 20 и 14 рассматривается уже в этом году.

- Но при наличии финансирования, - добавили в городской управе.

Лента настроения
3 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
РодомИзСССР

Почему проверки только в Калуге,в области совсем не пьют?

...
Авто и транспорт
Массовые проверки водителей пройдут в Калуге
10:01 сегодня
1 1642
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Малоярославец, расположенный в 60 километрах к северо-востоку от Калуги, был заштатным уездным городком, чье население едва превышало полторы тысячи человек. Его сонное существование было прервано в октябре 1812 года, когда русскому командованию стало известно, что Наполеон собирается уходить из сожженной Москвы. В качестве трофея ему досталась лишь прежняя столица Российской империи, в которой он бессмысленно просидел месяц, тщетно ожидая со стороны Александра I одобрения его предложений о мире.

...
Общество
24 октября произошло Малоярославецкое сражение
08:44 сегодня
1 4524
kalugavip

А кто отсчитывает ваши "15 бесплатных минут", вот чисто технически... Задайтесь вопросом?

...
Авто и транспорт
В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
08:28 сегодня
8 3672
Karson

насмешили. денег девать некуда?

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили скорость на улице Степана Разина
20:56 23.10
4 2200
VGA

Если не гоняют, то почему регулярно бьются на перекрестке с Тульской?

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили скорость на улице Степана Разина
18:03 23.10
4 2200
VGA

Не надо врать.

...
Авто и транспорт
В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
17:57 23.10
8 3672
mrTJohn

Безопаснее не бывает, можно об этих деньгах больше не беспокоиться.

...
Криминал
Житель Калужской области отдал мошенникам 9 миллионов рублей
16:02 23.10
3 2432
mrTJohn

Как умудряются люди с такими способностями иметь столько денег в наличие?

...
Криминал
Житель Калужской области отдал мошенникам 9 миллионов рублей
16:00 23.10
3 2432
ajax

На фото - 1 павильон...

...
Авто и транспорт
Новые остановки появились на дороге Калуга – Ферзиково
15:22 23.10
1 1434
ajax

Кому - карнавал, а кому - в утиль!..

...
Происшествия
В аварии со сгоревшей «Ладой» пострадала 18-летняя девушка
15:15 23.10
1 2866
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IlJ3V1E0Vi9jZCt6RmlBMzBMU3dIUnc9PSIsInZhbHVlIjoiQlRqS00xalBlQ0lobXQwdlRZTE9CUzRwY1l2M3FEVUF4NGV1ck9WYnFNdENVQWNnczA3ZGhqaGlBM2piS1dtUTRaem5BMGc0d1FtZ0YybTNwRFJFTDFId1FDd3RRcEFwKzRiSS9MT1VrWUxMYjBMRWIxdUVRYVVSVVhkK2YyT1FsdjlqQjNYOXVuS24xYU45ajlqZzVWQkRLYjRwa1JuYXVPRjE0MzBoQXBxZUx2U2FyQXRnU2NSRjF3VTVGZEpDajB3ekhEMmpHd09LM1U2WU5YNUgvbnhZcG85TldYOU44enVyT2JNaitXSXRXTmxqY0NYczVDU3VLMExlRXlCM1ZSQWs4SHJDTFFyVW9GNmFzYzd5NCtieWEwK0ZJVG9EVm9MZlBmcHJYZitHY1MvaERWR2h6YWpKOWtubXhDQnp3anVvTkFGbjQwUVJXSUp1NThWdlFUaVR1dU1wTHhEQ2xabVBiZ3Rsc2x2bkM1UWQ0ZzZtZUZSVmFUTGlySFYrU05nOTZ2VWZaeEUwU0Rua0RBb0JSc1RyTTMwV0t6b1d2WGt4bG9sblNaQ2dOKzc0T1o5eGVRZ2FuZFdNVGo4Ym04S1VQQ3Q3SmlmdkZTRllvamdwVmdxZTNkUmszK3dxRCtaM0U3RkNzQUxLaGVybUtid0VnbXNuK3hWNEh5NW53K0p2YVljeWR1L1cwMTFmeHl6ZWVJdnFhMzcrcnRHNlBLNDBTdXBQWU13aVcyMm5SMnhTeUk1amdXaFV3ZVZJc3dpSVNHdk5TdzlQUlRsK3hFNi93UWE0Uld0WVV5MzlWL0I3ZVhEaWxsUklrZDE2YWVVK0xUcWoxTENiUUFhWSIsIm1hYyI6ImUyOWYwMTcwNzU0ODBmOTVjOWIwY2Q3YmUxNDc1ZmM5NTA3NTlmYzBiZjU4NjcxOTNkMjM0NzM0NmQ2MzdmNDIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkUybG1KTFZ4OXB5NkZMTU5abXhsV2c9PSIsInZhbHVlIjoiOXdzcEZ4RU1yTS9LNjkwMStSdHJFRWFoQ0w1OG5TZUd4SjN5RG1BUTB3eUFKNEIxOEl4cnEzODJoSHNvME5PRC8wT3Vma3lJQytDWkU5YWJtcUZYUHd2dm1peUordnlLVWx2bGVpa00xemE3OWgyZFd5K2gzcGpZUGVsSzFXSWk1NE81dmQrQ24vYWowUDJZWGRLV3licUJyeEtNZFphS0NkZ0hKcEVndjM0Y2pza0ZYN1hrNEN3QS93OWYvQVFMcDZra0V2U2xRNkg4b3Y4dDBQTU1GTG1sbDd3ZnJsRytxQ3h1dlEzWGNvTFZncng3UXVnbGdIeFQ0K1UzZ04yQzNKU3hHanNNT001UzBuWkF0RC84VkhwcXpBSnFpdUhLVFVrOUhBU0JJdU1BVXNWVG9idkZRejhHenVDQ1ZlbGVaTjM0TERHQjBpKzVFMkErY0pIZ3Z2aDNLK1pkUU5tbis3NU4vYVpQWjJtMExpeFJPQzFMUzhTT0ZHdmFhM0xLSnYxVGxlNDE4WkJ4MXdLRzBFRlJSbnVzQUFwZkNYUk41UmtIQ0JUaCtuNUh5YkROT1BoWVRjaGgzTWtYVkh3ciIsIm1hYyI6ImUwMWRjYjJjM2VkYTQzNjczYmMxNmU4OTEzOGFmNTEyMzBlYTJhYmUzZTlmNjdmNWExNjhmNDZkYmEzZTJjMGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+