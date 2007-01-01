В Калуге заколотили окна и двери в заброшенные дома по улице Глаголева
После нашей публикации во вторник, 22 октября, городские власти законсервировали двухэтажки, расселенные в прошлом году.
Речь идет о домах, признанных аварийными и попавших в программу расселения первых четырех этапов. Открытые двери и отсутствие окон привело к тому, что внутри стали собираться бомжи и алкоголики.
Сегодня полностью расселены дом № 20 и 14. В доме №12 остается не расселенным одно жилое помещение, вопрос по которому решается в судебном порядке.
В среду, 24 октября, городская управа предоставила нам фото проделанной работы, сообщив при этом, что снос домов 20 и 14 рассматривается уже в этом году.
- Но при наличии финансирования, - добавили в городской управе.
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