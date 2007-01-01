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Недвижимость и ЖКХ

На двух улицах Калуги отключили горячую воду

В среду, 23 октября, ремонтные работы проходят на улице Никитина, рассказали в горуправе.
Дмитрий Ивьев
11:47 сегодня
0 796
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Примерно до 17:00 без горячей воды остались следующие дома:

  • ул. Постовалова, 4, 6, 8,
  • ул. Белинского, 3.

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15:11 сегодня
1 950
Karson

зато у него теперь есть "безопасный счёт". можно дальше денежки на него переводить.

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15:06 сегодня
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maks17

На этом участке то особо не гоняют-негде разогнаться.А вот дальше вниз-надо бы поставить знаки точно.

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В Калуге ограничили скорость на улице Степана Разина
14:22 сегодня
2 1062
Alexandr Seva

Почему не 20? Или как в Тульской области 5?

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили скорость на улице Степана Разина
14:16 сегодня
2 1062
kalugavip

Бесплатных минут нет, Вы должны оплатить в течение первых 15 минут, т.е. допустим, Вы припарковались и Ваше авто сразу зафиксировала контрольная система распознавания госномеров в зоне платной парковки. Если Вы в течение первых 15 минут вносите оплату, то всё ок. Если нет, фиксируется штраф.

...
Авто и транспорт
В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
14:14 сегодня
6 2280
Alexandr Seva

Парковка на ул. Площадь Старый Торг 2, когда станет платной? Там каждый день очень много машин ставят, а денежка с этих машин не идет почему то в городской бюджет.

...
Авто и транспорт
В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
14:13 сегодня
6 2280
AJE

Бесплатно до второго проезда хитрой машинки с камерами. Практика показала, что повторно едут они примерно через час-полтора, так что...

...
Авто и транспорт
В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
13:26 сегодня
6 2280
bmnw

Нужно обязать каждого, кто пользовался самокатом, приобрести автомобиль и перемещаться по городу, как нормальные люди, а не мешая всем на самокатах, не мешая автомобилям в качестве пешехода, бесконечно ходя по всем этим переходам, и не перегружая систему общественного транспорта, которую городское руководство в убыток бюджету вынуждено поддерживать ради всяких простолюдинов (хорошо хоть частникам запретили нести убытки на большинстве маршрутов, а то вообще все страдали)

...
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В Калуге введут новые запреты для электросамокатов
12:52 сегодня
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