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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге дом на улице Московской остался без отопления

Дмитрий Ивьев
10:06 сегодня
0 114
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Ремонтные работы проходят в среду, 23 октября, сообщили в городской управе.

Вернуть тепло в дом №109 обещают до 17:00.

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Лента комментариев
Shurez

все верно - "срала, мазала, лепила — не хватило кизяков".

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harier

Жителям в очередной раз предложили переехать в "маневренный фонд" хоть сегодня, жители в очередной раз отказались, т.к. хотят прямо сейчас новые квартиры с ремонтом, в новых домах. Горглава и следком посмеялись и все разошлись ))

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08:40 сегодня
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shurup

Какое же уродливое здание построили! И это в самом центре города.

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08:15 сегодня
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Alexandr Seva

Ключевая фраза по словам.

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kaluga2

Положительный опыт. Его бы передать московским властям.

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Tomer Savoia

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Mathematik

Я уже писал , что самокатчикам нужно запретить ездить прежде всего по наклонным улицам. А то молодёжь несётся по таким улицам с сумасшедшим азартом на высоких скоростях, что представляет повышенную опасность для пешеходов!

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Где, у кого, когда, как это случилось??????????

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вместо этой фотографии можно было смело поместить вот эту картинку...

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VGA

Складывается впечатление, что окна в проекте рисовал первоклассник без помощи линейки.

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