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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на семи улицах отключат электричество

Ремонтные работы пройдут в среду, 23 октября, рассказали в городской управе.
Дмитрий Ивьев
16:38 сегодня
0 758
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Отключение с 9:00 до 16:00:

  • ул. Войкова, 16, 16а,
  • пер. Даниловский, 12-18, 11-13,
  • ул. Николо-Козинская, 96-108,
  • ул. Новорежская, 4, 6,
  • пер. Новый, 2-6, 1-11.

Отключение с 9:00 до 12:00:

  • ул. Пушкина, 3, 5, 7, 9, 11/78, 15,
  • ул. Плеханова, 80, 78/11, 73, 78а.

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Лента комментариев
VGA

Складывается впечатление, что окна в проекте рисовал первоклассник без помощи линейки.

...
Культура
В Калуге появилась вывеска на новом Театре юного зрителя
16:27 сегодня
2 1072
A-72

не поручал бы, а взял бы и построил нормально. А то все что строится все разрушается ,любой объект

...
Спорт
Шапша поручил построить в Калужской области две спортивные площадки
16:24 сегодня
1 750
VGA

Скорее всего ее не снимали с прошлого года.

...
Праздники
Калугу начали украшать к Новому году
16:17 сегодня
1 744
Потрачено

Вывеска Крематорий для этого унылого здания больше бы подошла.

...
Культура
В Калуге появилась вывеска на новом Театре юного зрителя
16:11 сегодня
2 1072
kostindima

Меня папа, когда учил водить на мотоцикле, вывез в поле на котором стоял единственный столб и сказал, что будет считать, что я научился ездить, если столб собью :) видимо тут так же

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил 34-летнюю женщину на тротуаре
15:19 сегодня
5 1962
VGA

Почему автомобили 0? Даже на тротуаре автомобили опаснее самокатов. Сегодняшняя новость:

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
14:35 сегодня
5 2124
Alexandr Seva

Не можешь понять, запрети. Пусть лучше Благоустройство с Денисовым займется как это не странно благоустройством города! А не геноцидом деревьев, постоянные терки с южанами из-за дорог и труб.

...
Авто и транспорт
В Калуге введут новые запреты для электросамокатов
13:07 сегодня
1 1764
Shurez

«Уж сколько раз твердили миру...»

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил 34-летнюю женщину на тротуаре
12:59 сегодня
5 1962
mrTJohn

Люди понакупали самокатов, а теперь, хлобысь, и ездить по городу нельзя... Ну давайте тогда обратно принимайте в магазинах, нафиг они нужны горожанам тогда, самокаты эти? А то, это решение проблемы очень смахивает на очередной кидок от властьимущих, они то на самокатах не ездят. Самокатчики сейчас пересядут в такси и на авто и статистика ДТП точно не уменьшится. Кроме того возрастут, пробки, загазованность центра и пр. прелести. Просто запретить легче всего и ничего не надо делать, ни выделенные полосы для самокатов, ни правила движения, только штрафы собирай. Прогресс не стоит на месте во всем мире, только у нас администрация ориентируется на особо активную, в части нытья и жалоб, прослойку населения (читай бабки).

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
12:07 сегодня
5 2124
mrTJohn

А почему тогда не: На автобанах автомобили сбили ХХХ пешеходов, а самокатчики 0?

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
11:50 сегодня
5 2124
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