В Калуге на семи улицах отключат электричество
Отключение с 9:00 до 16:00:
- ул. Войкова, 16, 16а,
- пер. Даниловский, 12-18, 11-13,
- ул. Николо-Козинская, 96-108,
- ул. Новорежская, 4, 6,
- пер. Новый, 2-6, 1-11.
Отключение с 9:00 до 12:00:
- ул. Пушкина, 3, 5, 7, 9, 11/78, 15,
- ул. Плеханова, 80, 78/11, 73, 78а.
Люди понакупали самокатов, а теперь, хлобысь, и ездить по городу нельзя... Ну давайте тогда обратно принимайте в магазинах, нафиг они нужны горожанам тогда, самокаты эти? А то, это решение проблемы очень смахивает на очередной кидок от властьимущих, они то на самокатах не ездят. Самокатчики сейчас пересядут в такси и на авто и статистика ДТП точно не уменьшится. Кроме того возрастут, пробки, загазованность центра и пр. прелести. Просто запретить легче всего и ничего не надо делать, ни выделенные полосы для самокатов, ни правила движения, только штрафы собирай. Прогресс не стоит на месте во всем мире, только у нас администрация ориентируется на особо активную, в части нытья и жалоб, прослойку населения (читай бабки)....