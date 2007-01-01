В Калуге чиновников и жителей аварийных домов усадили за один стол
На встречу позвали также городского голову Дмитрия Денисова и начальника управления ЖКХ Михаила Вишнякова.
- Со слов обратившихся, городской Управой города Калуги дома признаны аварийными и подлежащими сносу, - прокомментировали в Следственном комитете. - Несмотря на принятые решения, расселение граждан не производится длительное время, состояние домов ухудшается, что представляет угрозу для жизни и здоровья проживающих.
Ранее ужасным состоянием домов на улице Телевизионной и в переулке Гостинорядском заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.
Было бы неплохо, внести в городскую думу слушания по законопроекту о ненадлежащем использовании жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вонючие квартиры с полной антисанитарией, квартиры плюшкиных и прочее, в случае если собственник не привёл квартиру в надлежащее нормам состояние, квартиру можно было бы изъять в пользу государства. А то много таких собственников, которым всё равно, на всех соседей, даже если там рассадник клопов и тараканов и вонь на пару этажей стоит. И они убеждены в том, что им никто и ничего не сделает, а это так и есть по сути....