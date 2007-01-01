В Калуге чиновников и жителей аварийных домов усадили за один стол

Личный прием провел руководитель следственного управления СК России по Калужской области Марк Харламов.

На встречу позвали также городского голову Дмитрия Денисова и начальника управления ЖКХ Михаила Вишнякова.

- Со слов обратившихся, городской Управой города Калуги дома признаны аварийными и подлежащими сносу, - прокомментировали в Следственном комитете. - Несмотря на принятые решения, расселение граждан не производится длительное время, состояние домов ухудшается, что представляет угрозу для жизни и здоровья проживающих.

Ранее ужасным состоянием домов на улице Телевизионной и в переулке Гостинорядском заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.