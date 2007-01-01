600

Калужская аварийная бригада вернулась из Первомайска

Дмитрий Ивьев

Они помогали восстанавливать жилищно-коммунальное хозяйство, рассказали 21 октября в министерстве строительства и ЖКХ.

Дмитрий Ивьев 600 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники