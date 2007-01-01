Калужская аварийная бригада вернулась из Первомайска
Калужане привели в порядок систему теплоснабжения в пяти домах.
Благодарственные письма им вручил глава администрации Первомайска Сергей Колягин.
Это бригада состояла из специалистов села Калужская опытная сельскохозяйственная станция, Перемышля и деревни Сильково. Скоро их заменят люди из Жуковского района.
Было бы неплохо, внести в городскую думу слушания по законопроекту о ненадлежащем использовании жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вонючие квартиры с полной антисанитарией, квартиры плюшкиных и прочее, в случае если собственник не привёл квартиру в надлежащее нормам состояние, квартиру можно было бы изъять в пользу государства. А то много таких собственников, которым всё равно, на всех соседей, даже если там рассадник клопов и тараканов и вонь на пару этажей стоит. И они убеждены в том, что им никто и ничего не сделает, а это так и есть по сути....