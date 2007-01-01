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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге назвали причины вонючего потопа на улице Спартака

Дмитрий Ивьев
10:51 сегодня
1 1086
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Как мы уже рассказывали, местные жители на выходных жаловались на зловонные потоки из канализации.

- У водоканала сбоит насос на перекачивающей станции в период пиковых нагрузок, - прокомментировали ситуацию 21 октября в официальном сообществе Правобережья в ВК. - Не трудно догадаться, что насос не самый простой, в магазине не купишь. Заказан новый, ждут поставки.

Поставка ожидается в течение недели.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
mik27

И на генерала Попова до сих пор воняет у Атмосферы. Домов понастроили , а с канализацией проблему не могут решить. Клоуны.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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mik27

Домов понастроили на правобережье , а насос не могут купить. Там и в прошлом году воняло часто.

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1 1070
VGA

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1 1306
Karson

и где дождь? с утра солнечно! вы фсё врёте.

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mrTJohn

А на фото - Москвич, однако.

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VGA

А у меня в прогнозе на сегодня весь день ясно, даже облаков нет.

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A-72

их же открыли через 3 месяца после закрытия. шапша и Денисов лично открывали

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15:56 19.10
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Kapustochka

Аэропорт - это просто гавань, поле и здания.

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