В Калуге назвали причины вонючего потопа на улице Спартака

Как мы уже рассказывали, местные жители на выходных жаловались на зловонные потоки из канализации.

- У водоканала сбоит насос на перекачивающей станции в период пиковых нагрузок, - прокомментировали ситуацию 21 октября в официальном сообществе Правобережья в ВК. - Не трудно догадаться, что насос не самый простой, в магазине не купишь. Заказан новый, ждут поставки.

Поставка ожидается в течение недели.