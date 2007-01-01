В Калуге назвали имена лауреатов архитектурной премии

Губернаторскую премию имени В.И. Баженова вручили в конце прошлой недели, рассказали в пресс-службе правительства.

Ее получили Валерий Матюхов и Кирилл Голиков. Они работают в организации, которая создала проект детского сада «Весна» на улице Заречной в Калуге.

Садик построили в прошлом году. Окна в здании выполнены в форме листиков, фасад декорирован изображениями деревьев.