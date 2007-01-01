В Калуге назвали имена лауреатов архитектурной премии
Губернаторскую премию имени В.И. Баженова вручили в конце прошлой недели, рассказали в пресс-службе правительства.
Ее получили Валерий Матюхов и Кирилл Голиков. Они работают в организации, которая создала проект детского сада «Весна» на улице Заречной в Калуге.
Садик построили в прошлом году. Окна в здании выполнены в форме листиков, фасад декорирован изображениями деревьев.
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