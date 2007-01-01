Улицу Спартака в Калуге затопило вонючей водой из канализации

Местные жители рассказали о проблеме в официальном сообществе Правобережья в ВК.

Фото опубликовано вечером 20 октября, но правобережцы говорят, что потоп периодически возникает уже в течение 10 лет.

- Просто река, которая течет в Оку. Перейти через пешеходный переход невозможно - там по колено, - рассказала одна калужанка. - От машины запах ещё полчаса держался. Обратно поехали по Попова. Даже там в районе сквера Матери очень сильный запах. Просто ужас и экологическая катастрофа.

- Сейчас с ребёнком делали крюк, чтобы перейти, - отметила другая женщина. - Запах прелесть, ребёнок аж до слёз кашляла с позывами к рвоте.

В министерстве строительства и ЖКХ Калужской области утром в понедельник пообещали провести обследование и принять оперативные меры.