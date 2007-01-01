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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Улицу Спартака в Калуге затопило вонючей водой из канализации

Местные жители рассказали о проблеме в официальном сообществе Правобережья в ВК.
Дмитрий Ивьев
09:01 сегодня
1 1218
Фото: Правобережье Калуги.
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Фото опубликовано вечером 20 октября, но правобережцы говорят, что потоп периодически возникает уже в течение 10 лет.

- Просто река, которая течет в Оку. Перейти через пешеходный переход невозможно - там по колено, - рассказала одна калужанка. - От машины запах ещё полчаса держался. Обратно поехали по Попова. Даже там в районе сквера Матери очень сильный запах. Просто ужас и экологическая катастрофа.

- Сейчас с ребёнком делали крюк, чтобы перейти, - отметила другая женщина. - Запах прелесть, ребёнок аж до слёз кашляла с позывами к рвоте.

В министерстве строительства и ЖКХ Калужской области утром в понедельник пообещали провести обследование и принять оперативные меры.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
mik27

И на генерала Попова до сих пор воняет у Атмосферы. Домов понастроили , а с канализацией проблему не могут решить. Клоуны.

...
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Улицу Спартака в Калуге затопило вонючей водой из канализации
12:00 сегодня
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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mik27

Домов понастроили на правобережье , а насос не могут купить. Там и в прошлом году воняло часто.

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VGA

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Karson

и где дождь? с утра солнечно! вы фсё врёте.

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mrTJohn

А на фото - Москвич, однако.

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VGA

А у меня в прогнозе на сегодня весь день ясно, даже облаков нет.

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A-72

их же открыли через 3 месяца после закрытия. шапша и Денисов лично открывали

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Kapustochka

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