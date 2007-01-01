В Калуге будет возбуждено уголовное дело о нарушении прав жильцов аварийного дома

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в воскресенье, 20 октября поручил руководителю СК СУ России по Калужской области Марку Харламову возбудить дело и доложить о результатах расследования.

Речь идет о двухэтажном жилом доме в переулке Гостинорядский. Дом № 6/9 построен в 1900 году. Аварийным он признан в 2018 году, однако жильцов до сих пор не расселили.

Фасад здания разрушается, покрывается трещинами. Подвалы затоплены канализацией. Зимой из-за промерзания систем водоснабжения, отсутствует вода.

Региональный следком организовал процессуальную проверку. Теперь дело находится под личным контролем Александра Бастрыкина.