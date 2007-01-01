+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге устранили аварию на водоводе
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге устранили аварию на водоводе

Жителям микрорайона Ольговка в Калуге дали воду.
Владимир Андреев
09:20 сегодня
0 582
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об окончании аварийных работ в воскресенье, 20 октября, сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

- К сожалению, произошла аварийная ситуация в районе дома 148 по улице Тарутинской, - ответили в ведомстве. - Вчера специалисты Водоканала устранили утечку. Водоснабжение восстановлено в полном объеме. Приносим извинения за временные неудобства.

До этого, авария на сетях водоснабжения на улице Тарутинская произошла 10 октября.

Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
0%
50%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
A-72

их же открыли через 3 месяца после закрытия. шапша и Денисов лично открывали

...
Общество
В Калуге строительные работы на Синих мостах скоро закончатся
15:56 19.10
1 2452
Kapustochka

Аэропорт - это просто гавань, поле и здания.

...
Авто и транспорт
В Калуге отменили рейсы в Екатеринбург и Казань
15:11 19.10
2 3224
дядя саша 1

Не летайте из аэропорта Калуги! Постоянные переносы сроков аылета или вовсе отмена

...
Авто и транспорт
В Калуге отменили рейсы в Екатеринбург и Казань
09:07 19.10
2 3224
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Нет не та самая.

...
Общество
19 октября в Калугу приехала императрица
08:45 19.10
5 6174
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Инспекторы проверят официальных перевозчиков и тех, кто нелегально ездит со знаком «Такси

...
Авто и транспорт
Массовые проверки таксистов пройдут в Калуге
07:38 19.10
2 2550
Василёк

ой какой хитрый, какую фоточку нашел. https://www.kp40.ru/thumbnails/131286/1024x0.webp а вторую в том же посте, а точнее заглавную, предусмотрительно - не замтеил ?

...
Авто и транспорт
Центр Калуги погрузился во тьму
23:45 18.10
5 4060
Василёк

зато на деревянные ворота в волкова миллионы находятся моментально.

...
Благоустройство
В Калуге развалился скейт-парк у «шарика»
23:42 18.10
1 3204
VGA

Есть опечатки, ctrl-Enter не работает.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Осенью и зимой в калужских деревнях часто ссорились и дрались
22:12 18.10
1 2186
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Я всю жизнь живу в Калуге, а про площадь Социализма слышу впервые (возможно к своему стыду).”

...
Общество
18 октября в Калуге открыли новый памятник Кирову
18:17 18.10
11 6981
A-72

не ужели до тугодумов дошло

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяют расписание автобуса №20
15:48 18.10
1 2392
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IkpjaHpGV0o4RkZVWWtHQTlaSFlmSkE9PSIsInZhbHVlIjoiaXZ5VHJTeDZQakR3WEMzUFBmczVXcWc1eThRMGZhd1FrQ0xDaUpMWDRYcjZFZVBFbnpsR01RSlkvQUxiUWNld1E0WFBQSXNVNzBwUTFIaDZRTURkR1dVb09nWktHZDhKdjFROUZ2akhlUXF3UG5kTlFhZ1d0QWxLNGk5aDBmWWxWT0dueDV4NVh2a0lGT1pZbzRqUVRGeFJwN3RkdFpUVXc3TWtNQ1VwU3VrbUJ4RWhuVkp2UWR5cVlIbStMZENYeFBRM05RVTdCY2FwU2E5KzJQdWJSdGZxaG5oazhmNEc2M1NMMmI2YXh4ZStWZHl3YmxEb2RjTWtIRjBzQmlkNlkxMEgwbTBFRDlEZW9SVC85WWlmUkJHdytXWHRkNEQ1UGtsTm14ZUYzYXlBaUVoaHZvT2c0M0cvMjhtaUxYamc1OWkzQzh6Tmg0SExMK3pZc2J5UTQ2K1k3WFp5QzZYSEdHdVI4OHdvMy96L3h0K3UxWFgybEt4eGdiNE8vTmh2L1hUb28zendFbTh3WlBHdURZRHZRcFJ6QjFSRmdPYkdOVmxVMVNJUGFON2ZjV0RUL0VOUXE5dUpBTGxsc2lBajZjR0dtL0k0S0d0NzFkeWRqVkdGbU5FMWpwcit6WkZBNm1SSjdRTFlPTDNGRjh1QnpwbFBpb3ZsbmRPYTZyOHR5TjNwamViYmsxbjUzZ1h6V1Q5dXFQdVBJa0QxOFhUcFRYVU03eHlnOTczZVdiZm5ESXhuRHp2WTFJWURFeER6N0x0cjcxUHpaWGVEQk4xVjhiZm9HVEJPRThJVXNSNjg3bXBTcDZoNTgyQmg4cTBhSVI2SDRDeUhpVkYwNVNQMSIsIm1hYyI6ImZlOTMzMDhlZDk2ZGM1YTJmOGRjYTUzMjI2YmFjNzg1ZDAzMmI0MDc2ZGQ4ZGU4M2NlZDVmMmU5MDU1Y2JmZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImpIU2x3YjcxNG96dUpOVGlNdVExeXc9PSIsInZhbHVlIjoiRmk1cjc2b3F3L29ERXZYbWkzVFpCMDlWQkRBR0luSm8wVWtLa1pzeG5xU3V0a1kxZjIyNndVaW1CSW9xUTluWEwrK1hyOWt1WWtBK2JXMTN4YnkzaEFRVC8wUjJOTzZXL1RSS3F4RFZOUGwxWGI4SUpSSTd4QmZMU3V3STMwSjcrcUNTK09vVWo2dEZQMDd5OHV2U0hOb0JxejFmMFpoSHMzZVdUUU1mTnkrWEZacmNkcEgrdTFQS3dlblFob2ZKRTBQQklrQ0x3ZFRpcWRlMDdlZ3R0ZzBHQ04rUUlMZEhZL1I4dmpXSkRGLy9LS0pQeGhvaGdZZ21QcUlSZG5WYnJ1eGZTNHdiWndGbXRVUHF4cGd3c1lTeGF6WVdaQ01DaVFKWFNTVWNHZ01rWnpPQ2RzOUxGNnZVVjhZWXU3SFo4aWZZdDJKNmliMms0ZXR4MmI2QllxbjZDZWh3UmxsSk1abGgwd2N5VlVHRUlzcHBxdzFEcjNuRTdnQmpEKzJHdEdyaE1pdFhxR1VXVVUzS1lXWmdoeHY5UlJkMURNZ2J3VGVoMG1USUczZmd1S1VEaFBROCtPdGwycklEd0xpYiIsIm1hYyI6IjY2ZTg3ZTkyNDNiZjViZTQwYThiNTg5ZWU5MTVlZmY1ZTRkZjU5YWQxNzA5MTgwYjc0YzVhMDg0OGRiMzY4MjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+