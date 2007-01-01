В Калуге устранили аварию на водоводе
Жителям микрорайона Ольговка в Калуге дали воду.
Об окончании аварийных работ в воскресенье, 20 октября, сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
- К сожалению, произошла аварийная ситуация в районе дома 148 по улице Тарутинской, - ответили в ведомстве. - Вчера специалисты Водоканала устранили утечку. Водоснабжение восстановлено в полном объеме. Приносим извинения за временные неудобства.
До этого, авария на сетях водоснабжения на улице Тарутинская произошла 10 октября.
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