В Калуге устранили аварию на водоводе

Жителям микрорайона Ольговка в Калуге дали воду.

Об окончании аварийных работ в воскресенье, 20 октября, сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

- К сожалению, произошла аварийная ситуация в районе дома 148 по улице Тарутинской, - ответили в ведомстве. - Вчера специалисты Водоканала устранили утечку. Водоснабжение восстановлено в полном объеме. Приносим извинения за временные неудобства.

До этого, авария на сетях водоснабжения на улице Тарутинская произошла 10 октября.