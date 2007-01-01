В Калуге отключили водоснабжение целому микрорайону
Вечером в субботу, 19 октября, прервалось снабжение водой микрорайона Ольговка в Калуге.
Как пояснили коммунальные службы, остановка водоснабжения произошла из-за аварии на водоводе. Прорванную трубу пытаются починить сотрудники водоканала.
Аварийная бригада выехала на место ЧП ещё в субботу вечером. Вода из-под земли хлестала в районе дома №148 по улице Тарутинской.
Проблемы с водой также испытывают жители улицы Промышленная. О сроках окончания аварийных работ не сообщается. Это уже вторая авария на сетях водовода с начала сентября 2024 года в микрорайоне Ольговка.
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