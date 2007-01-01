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Недвижимость и ЖКХ

На окраине Калуги отключат электричество

Работы на подстанции пройдут в среду, 23 октября.
Дмитрий Ивьев
13:30 сегодня
0 654
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Из-за этого света не будет с 9:00 до 17:00:

  • Шопино (частично),
  • Воровая,
  • Шахты,
  • Желыбино.

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Лента комментариев
maks17

Теперь впору и за Мичурина браться,хотя бы за нечетную сторону. Было ж обещано и деньги выделены

...
Авто и транспорт
В Калуге открыли движение по Киевскому проезду
11:28 сегодня
2 1368
alexb82

Тогда уж нужно подавать новость так: За месяц пешеходов на ТРОТУАРЕ сбили элекросамокатчики 5, автомобили 0.

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
11:12 сегодня
2 1930
habitant

пора вводить экзамены на самокаты/велики-ролики... там же тротуар ОЧЕНЬ широкий

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил 34-летнюю женщину на тротуаре
10:39 сегодня
2 1660
Bungee

Там завершилась укладка верхнего слоя асфальта

...
Авто и транспорт
В Калуге открыли движение по Киевскому проезду
10:12 сегодня
2 1368
Bungee

Ноги переломать этому самокатчику!

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил 34-летнюю женщину на тротуаре
10:09 сегодня
2 1660
ILR

С чиновниками и так понятно в общем-то - а вот где были следственные органы все эти 6 лет, кого ловили, против кого чего возбуждали?. Оппозиционеров всех переловили?.

...
Криминал
Чиновников Калуги проверят на халатность из-за жизни калужан в халупах
09:58 сегодня
1 1994
ILR

Им за экономию платят не плохо. Типа радуйтесь хоть этому и всех всё устраивает же...😟

...
Авто и транспорт
В Калуге начали асфальтировать Киевский проезд
09:48 сегодня
2 2256
ILR

Опять мой русский язык чего-то не понимает от русского языка автора.

...
Общество
В Калуге строительные работы на Синих мостах скоро закончатся
09:46 сегодня
3 4244
mrTJohn

Подавали бы такие новости в сравнении с автомобильными ДТП. Типа. За месяц пешеходов сбили на автомобиле - 35, на самокате - 2. Со смертельным исходом (автомобили) - 7, самокат - 0. (Данные вымышленные и исключительно для примера).

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
07:30 сегодня
2 1930
Виталий Гераськин

Было бы неплохо, внести в городскую думу слушания по законопроекту о ненадлежащем использовании жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вонючие квартиры с полной антисанитарией, квартиры плюшкиных и прочее, в случае если собственник не привёл квартиру в надлежащее нормам состояние, квартиру можно было бы изъять в пользу государства. А то много таких собственников, которым всё равно, на всех соседей, даже если там рассадник клопов и тараканов и вонь на пару этажей стоит. И они убеждены в том, что им никто и ничего не сделает, а это так и есть по сути.

...
Общество
В Калуге нет отопления в доме из-за жильца, который не пускает коммунальщиков
20:20 21.10
1 3160
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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