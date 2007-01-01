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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

На Правобережье Калуги вернули электричество

Свет зажегся в многоэтажках около 19:00 в четверг, 17 октября.
Дмитрий Ивьев
21:57 17.10
0 518
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Напомним, с утра электричества не было у жителей Правого берега из-за повреждения высоковольтного кабеля.

- На данный момент все потребители запитаны по временной схеме, - прокомментировали вечером в горуправе.

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Лента комментариев
mrTJohn

Старики как дети... 😟

...
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Несколько мошенников выманили у жителя Калужской области 150 тысяч рублей
12:00 17.10
1 1312
mrTJohn

Прямо не статья, а пропоганда холостяцкой жизни, свободных отношений или брачного договора. А нынче, это не в чести у наших "слуг".

...
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В Калуге приставы помогли женщине получить «БМВ» от бывшего мужа
11:59 17.10
1 1438
Василёк

что за брехня, у танеевки тьма была ужа когда там сбили девочек. сколько времени прошло ? кто за это ответит ?

...
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Центр Калуги погрузился во тьму
10:43 17.10
1 2616
Белый Орёл

С 16 октября автобусы и троллейбусы больше не останавливаются на временной остановке между улицами Кирова и Степана Разина

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00:29 17.10
2 7776
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Да не мракобесием и не здравомыслие - ну наконец-то Горуправа что-то сделала - проавда, обратите внимание, через 1,5 года - блин даже детей столько времени не рожают

...
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4 4326
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гаи то почти нет.

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00:25 17.10
3 5202
Белый Орёл

Он призвал калужан в случае обнаружения обломков не приближаться к ним, так как на дронах может находиться взрывчатка.

...
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Обломки беспилотника нашли в Калужской области
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Белый Орёл

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Общество
В Калужской области двое детей осквернили могилу участника СВО, когда снимали TikTok
00:21 17.10
4 4994
Белый Орёл

А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает

...
Общество
Юный калужанин пожаловался на холод в доме
00:20 17.10
1 4148
Белый Орёл

Обещают? А не ху-ху не ху-хо? Приехали и СРОЧНО убрали - здесь вам не ваша епархия , а люди живут! И горуправских подтяните с лопатами!!!

...
Авто и транспорт
В Калуге рабочие заблокировали выезды из дворов возле Синих мостов
00:15 17.10
2 4676
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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