На Правобережье Калуги вернули электричество

Свет зажегся в многоэтажках около 19:00 в четверг, 17 октября.

Напомним, с утра электричества не было у жителей Правого берега из-за повреждения высоковольтного кабеля.

- На данный момент все потребители запитаны по временной схеме, - прокомментировали вечером в горуправе.