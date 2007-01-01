Часть Калуги останется без воды 18 октября

Отключение затронет весь микрорайон Куровской, сообщили в областном водоканале.

Воды не будет с 9:00 до 19:00.

В это время пройдут работы по замене запорно-регулирующей арматуры на магистральных сетях.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - заявили в водоканале.