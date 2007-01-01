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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Часть Калуги останется без воды 18 октября

Отключение затронет весь микрорайон Куровской, сообщили в областном водоканале.
Дмитрий Ивьев
15:15 сегодня
0 1284
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Воды не будет с 9:00 до 19:00.

В это время пройдут работы по замене запорно-регулирующей арматуры на магистральных сетях.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - заявили в водоканале.

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Лента комментариев
mrTJohn

Старики как дети... 😟

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mrTJohn

Прямо не статья, а пропоганда холостяцкой жизни, свободных отношений или брачного договора. А нынче, это не в чести у наших "слуг".

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Василёк

что за брехня, у танеевки тьма была ужа когда там сбили девочек. сколько времени прошло ? кто за это ответит ?

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Да не мракобесием и не здравомыслие - ну наконец-то Горуправа что-то сделала - проавда, обратите внимание, через 1,5 года - блин даже детей столько времени не рожают

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гаи то почти нет.

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Белый Орёл

Он призвал калужан в случае обнаружения обломков не приближаться к ним, так как на дронах может находиться взрывчатка.

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4 4852
Белый Орёл

А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает

...
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Юный калужанин пожаловался на холод в доме
00:20 сегодня
1 3994
Белый Орёл

Обещают? А не ху-ху не ху-хо? Приехали и СРОЧНО убрали - здесь вам не ваша епархия , а люди живут! И горуправских подтяните с лопатами!!!

...
Авто и транспорт
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00:15 сегодня
2 4530
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