Часть Калуги останется без воды 18 октября
Отключение затронет весь микрорайон Куровской, сообщили в областном водоканале.
Воды не будет с 9:00 до 19:00.
В это время пройдут работы по замене запорно-регулирующей арматуры на магистральных сетях.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - заявили в водоканале.
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Лента комментариев
Белый Орёл
А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает...
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