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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области увеличили до 110 тысяч рублей выплату на подключение газа

Деньги возместят за расходы на установку внутридомового газового оборудования.
Дмитрий Ивьев
12:57 сегодня
0 550
Фото: правительство Калужской области.
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Депутаты Заксобрания 17 октября поддержали инициативу губернатора Владислава Шапши.

- Напомню, сейчас эту выплату могут получить 12 льготных категорий жителей области, - прокомментировал глава региона. - В том числе, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, многодетные семьи. 

По его словам, по программе социальной догазификации на данный момент заключено почти 17 тысяч договоров.

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газификация калужская область
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Лента комментариев
mrTJohn

Старики как дети... 😟

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mrTJohn

Прямо не статья, а пропоганда холостяцкой жизни, свободных отношений или брачного договора. А нынче, это не в чести у наших "слуг".

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Василёк

что за брехня, у танеевки тьма была ужа когда там сбили девочек. сколько времени прошло ? кто за это ответит ?

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Да не мракобесием и не здравомыслие - ну наконец-то Горуправа что-то сделала - проавда, обратите внимание, через 1,5 года - блин даже детей столько времени не рожают

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Белый Орёл

А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает

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Обещают? А не ху-ху не ху-хо? Приехали и СРОЧНО убрали - здесь вам не ваша епархия , а люди живут! И горуправских подтяните с лопатами!!!

...
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