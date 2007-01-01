В Калужской области увеличили до 110 тысяч рублей выплату на подключение газа

Деньги возместят за расходы на установку внутридомового газового оборудования.

Депутаты Заксобрания 17 октября поддержали инициативу губернатора Владислава Шапши.

- Напомню, сейчас эту выплату могут получить 12 льготных категорий жителей области, - прокомментировал глава региона. - В том числе, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, многодетные семьи.

По его словам, по программе социальной догазификации на данный момент заключено почти 17 тысяч договоров.