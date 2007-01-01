В Калужской области увеличили до 110 тысяч рублей выплату на подключение газа
Депутаты Заксобрания 17 октября поддержали инициативу губернатора Владислава Шапши.
- Напомню, сейчас эту выплату могут получить 12 льготных категорий жителей области, - прокомментировал глава региона. - В том числе, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, многодетные семьи.
По его словам, по программе социальной догазификации на данный момент заключено почти 17 тысяч договоров.
А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает...