Часть Правобережья Калуги осталась без электричества
- На линии электропередачи, питающей часть жителей микрорайона правого берега г. Калуги, произошло технологическое нарушение по причине прорыва кабеля техникой сторонней организации, - рассказали нам в «Калугаэнерго». - Бригады энергетиков уже приступили к ремонтным работам. Ориентировочно время восстановления энергоснабжения: 14:00.
Наши читатели рассказали про отсутствие электричества в микрорайонах Веснушки и Хороший.
А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает...