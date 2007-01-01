Часть Правобережья Калуги осталась без электричества

Авария произошла в четверг, 17 октября.

- На линии электропередачи, питающей часть жителей микрорайона правого берега г. Калуги, произошло технологическое нарушение по причине прорыва кабеля техникой сторонней организации, - рассказали нам в «Калугаэнерго». - Бригады энергетиков уже приступили к ремонтным работам. Ориентировочно время восстановления энергоснабжения: 14:00.

Наши читатели рассказали про отсутствие электричества в микрорайонах Веснушки и Хороший.