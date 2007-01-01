В Калуге жители Пухова, 5 жалуются на холодные батареи

- У нас в некоторых подъездах нет отопления стояками, - сказала нам местная жительница. - У меня на кухне есть и в комнате, а в ванной нет. Соседи звонили не раз в ЖЭК. Им сказали, заявка принята. Если не придут звоните. В итоге нет ни слесарей, ни отопления.

Это сообщение пришло вечером 15 октября, в день, когда городской голова Дмитрий Денисов обещал решить проблемы и дать тепло во все дома. Сегодня утром, 16 октября, калужанка сообщила, что стояки как были холодными, так такими и остались.

В городской управе нам рассказали, что жильцы должны обращаться в свою управляющую компанию. Если реакции нет – то в Госжилинспекцию.

Телефоны горячей линии ГЖИ: 8-800-450-01-01 или 8(4842)27-77-77.