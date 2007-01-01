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Недвижимость и ЖКХ

В центре Калуги отключат электричество

Света не будет из-за ремонтных работ в четверг, 17 октября, с 9:00 до 15:00.
Дмитрий Ивьев
11:23 сегодня
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Как рассказали в городской управе, под отключение попадут следующие дома:

  • пл. Победы, 2, 3,
  • ул. Кирова, 67, 47,
  • пер. Теренинский, 6.

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