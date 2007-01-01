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В центре Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев

Света не будет из-за ремонтных работ в четверг, 17 октября, с 9:00 до 15:00.

Дмитрий Ивьев 914 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники