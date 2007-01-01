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Недвижимость и ЖКХ

На окраинах Калуги отключили электричество

Во вторник, 15 октября, света нет в шести деревнях из-за работ по расчистке трассы, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
11:02 сегодня
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В зону отключения попали Починки, Малая Каменка, Доможирово, Уварово, Груздово и Галкино.

Вернуть электричество обещают к 17:00.

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