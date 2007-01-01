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Недвижимость и ЖКХ

На двух улицах Калуги отключат электричество

Света не будет в среду, 16 октября, из-за ремонтных работ, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
15:00 сегодня
0 1160
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Отключение с 9:00 до 13:00:

  • пер. Вагонный, 15,
  • ул. Врубовая, 45.

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