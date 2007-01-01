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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге 86 домов остаются без отопления

Такие данные утром 14 октября сообщили на заседании правительства области.
Дмитрий Ивьев
12:13 сегодня
0 634
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В 76 случаях проблемы в самих домах, их решают управляющие компании.

Три дома без тепла из-за аварии. Семь – из-за незавершенных работ по замене сетей.

- По всем этим 10 объектам в течение этих суток работы должны быть завершены и начаться подача тепла, - заявил губернатор Владислав Шапша.

Он поручил разобраться, почему тепло не подали вовремя.

- Осень была теплая. Времени на подготовку было достаточно. Если нет веских причин - последует наказание, - подчеркнул глава региона.

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Лента комментариев
VGA

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10:19 сегодня
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mrTJohn

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ILR

Кто автор статьи?

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ILR

Владимир, для таких новостей не хватает одной фотографии - должна быть фотография Денисова с сильно нахмуренным лицом, тут явно не до селфи...😐

...
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Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
22:47 13.10
5 7192
ajax

Куда дели выловленное? Взвесили и выпустили?

...
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22:05 13.10
1 4812
Василёк

а если нет ? то даст еще два ?🤪

...
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Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
19:37 13.10
5 7192
Александр Митюрников

Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились.

...
Недвижимость и ЖКХ
На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком
18:42 13.10
3 5050
ajax

В воскресенье, 13 октября городской

...
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Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
18:01 13.10
5 7192
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