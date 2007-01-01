В Калуге 86 домов остаются без отопления
В 76 случаях проблемы в самих домах, их решают управляющие компании.
Три дома без тепла из-за аварии. Семь – из-за незавершенных работ по замене сетей.
- По всем этим 10 объектам в течение этих суток работы должны быть завершены и начаться подача тепла, - заявил губернатор Владислав Шапша.
Он поручил разобраться, почему тепло не подали вовремя.
- Осень была теплая. Времени на подготовку было достаточно. Если нет веских причин - последует наказание, - подчеркнул глава региона.
Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились....