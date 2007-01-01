В Калуге 86 домов остаются без отопления

Такие данные утром 14 октября сообщили на заседании правительства области.

В 76 случаях проблемы в самих домах, их решают управляющие компании.

Три дома без тепла из-за аварии. Семь – из-за незавершенных работ по замене сетей.

- По всем этим 10 объектам в течение этих суток работы должны быть завершены и начаться подача тепла, - заявил губернатор Владислав Шапша.

Он поручил разобраться, почему тепло не подали вовремя.

- Осень была теплая. Времени на подготовку было достаточно. Если нет веских причин - последует наказание, - подчеркнул глава региона.