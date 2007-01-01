В Калуге залило девять этажей жилого дома
- Льет с крыши, подъезд залит до первого этажа, - жалуется калужанка. - Аварийка не поехала - сказали скоро 8 часов, передадим в ваше ЖКО. Никого нет на аварии, вода зальет щитки, и мы останемся без света в неотапливаемых квартирах. Была в управляющей компании - не было сигнала, никто не шевелится.
Проблемы возникли в четвертом подъезде девятиэтажки.
Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились....