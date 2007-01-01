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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге залило девять этажей жилого дома

Крыша протекла на улице Льва Толстого, 39 в микрорайоне Турынино, рассказала утром 14 октября наша читательница.
09:03 сегодня
0 2278
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- Льет с крыши, подъезд залит до первого этажа, - жалуется калужанка. - Аварийка не поехала - сказали скоро 8 часов, передадим в ваше ЖКО. Никого нет на аварии, вода зальет щитки, и мы останемся без света в неотапливаемых квартирах. Была в управляющей компании - не было сигнала, никто не шевелится.

 

Проблемы возникли в четвертом подъезде девятиэтажки.

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Лента комментариев
VGA

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Грозит ли Калуге цифровой апокалипсис
10:19 сегодня
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mrTJohn

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ILR

Кто автор статьи?

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Shurez

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ILR

Владимир, для таких новостей не хватает одной фотографии - должна быть фотография Денисова с сильно нахмуренным лицом, тут явно не до селфи...😐

...
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22:47 13.10
5 7192
ajax

Куда дели выловленное? Взвесили и выпустили?

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22:05 13.10
1 4812
Василёк

а если нет ? то даст еще два ?🤪

...
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Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
19:37 13.10
5 7192
Александр Митюрников

Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились.

...
Недвижимость и ЖКХ
На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком
18:42 13.10
3 5050
ajax

В воскресенье, 13 октября городской

...
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Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
18:01 13.10
5 7192
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