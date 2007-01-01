В Калуге залило девять этажей жилого дома

Крыша протекла на улице Льва Толстого, 39 в микрорайоне Турынино, рассказала утром 14 октября наша читательница.

- Льет с крыши, подъезд залит до первого этажа, - жалуется калужанка. - Аварийка не поехала - сказали скоро 8 часов, передадим в ваше ЖКО. Никого нет на аварии, вода зальет щитки, и мы останемся без света в неотапливаемых квартирах. Была в управляющей компании - не было сигнала, никто не шевелится.

Проблемы возникли в четвертом подъезде девятиэтажки.