Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
В воскресенье, 13 октября городской голова Калуги провел оперативный штаб по теплу.
За прошедшую неделю в Калуге в штатном режиме работают все 130 котельных, однако от калужан постоянно поступают жалобы о холоде в квартирах.
- За неделю с момента принятия решения о старте отопительного сезона тепло пришло в 94,5% многоквартирных домов нашего города, - заявил в воскресенье Дмитрий Денисов.
При этом градоначальник отметил, что в абсолютно подавляющем большинстве случаев задержки с подачей тепла в жилые дома лежат внутри самого дома. Это регулировка давления, продувка стояков и так далее.
За два дня коммунальные службы города должны полностью решить все вопросы, касающиеся технических проблем с запуском отопления.
- Исключая аварийные ситуации, - уточнил Денисов.
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