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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком

Жильцы дома по улице Телевизионная в Калуге много раз жаловались на ужасные условия проживания.
Владимир Андреев
09:38 сегодня
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В субботу, 12 октября, на обращение калужан отреагировали в региональном следственном комитете.

Дом № 8 на улице Телевизионная был признан аварийным ещё в 2018 году, однако под первую волну переселения граждан из аварийного жилья он не попал. Как сообщили городские власти дом будет расселён до конца следующего года.

Такая ситуация не устроила правоохранителей.

- Сотрудники Следственного комитета дадут правовую оценку действиям должностных лиц, связанным с решением вопроса о переселении людей, сообщили в следственном комитете по Калужской области. -  По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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