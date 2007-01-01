По заявкам догазификации в Калужской области газ подвели к 87% участков

Всего это 14 555 участков, рассказала 11 октября заместитель губернатора Ольга Иванова.

Вопросы догазификации она обсудила на совещании, которое провел Александр Новак.

По этой программе подключили газ 10 419 домов - 63% от заявок.

Как рассказала Ольга Иванова, в Калужской области особое внимание уделяют поддержке льготников. Подключение газа стремятся сделать быстрым и удобным.