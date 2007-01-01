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Недвижимость и ЖКХ

По заявкам догазификации в Калужской области газ подвели к 87% участков

Всего это 14 555 участков, рассказала 11 октября заместитель губернатора Ольга Иванова.
Дмитрий Ивьев
17:17 сегодня
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Вопросы догазификации она обсудила на совещании, которое провел Александр Новак.

По этой программе подключили газ 10 419 домов - 63% от заявок.

Как рассказала Ольга Иванова, в Калужской области особое внимание уделяют поддержке льготников. Подключение газа стремятся сделать быстрым и удобным.

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