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Недвижимость и ЖКХ

На трех улицах Калуги отключили отопление из-за аварии

Ремонтные работы начались в пятницу, 11 октября, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Дмитрий Ивьев
16:40 сегодня
0 592
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Отопление отключили в следующих домах:

ул. Болдина 3а, 17,19,

ул. Белинского, 4, 6,

ул. Николо-Козинская, 92 к1.

Завершить работы обещают в субботу.

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Лента комментариев
Александр Агапов

А что неудобно? На жопе в комфорте сидеть? Они бы на красный свет для начала перестали ездить. Светофоры вообще не для них придумали.

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И цены на такси поднять.

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"Как нам написал мужчина, с помощью «Калугатеплосеть» и ЖЭУ"

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«УК должна работать напрямую с ресурсоснабжающей организацией»: калужане пожаловались на слишком горячие батареи
16:27 сегодня
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habitant

а если попробовать возле "больных" деревьев посыпать опилочек свежих, можно ясень-об-липу натереть к примеру,

...
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ILR

Вот у меня в советской школе была тройка по русскому, а какая интересно оценка была у Дмитрия Ивьева?.

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16:13 сегодня
5 4464
Василёк

помню денисов и ко обещали его разрисовать и давно и недавно еще раз обещали. видимо это все, что у них получилось 🤓

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В Калуге повесили унитаз на мосту
15:38 сегодня
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Василёк

вчера наткнтулся на занимательную композицию про этих космонавтиков https://www.youtube.com/watch?v=AK8Y9tPUYXk&ab_channel=Same5hit

...
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В Калуге установили нового космонавтика
15:37 сегодня
1 1740
Василёк

музыканты как раз песню про эти мосты написали ))) https://www.youtube.com/watch?v=dT4P0ne0v9U&ab_channel=Same5hit

...
Авто и транспорт
На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
15:35 сегодня
5 7540
нико

просто быдло развлекается.

...
Общество
В Калуге повесили унитаз на мосту
15:05 сегодня
3 4806
kostindima

На 3 место трактор ЖКХ поставьте, много они загубили деревьев

...
Благоустройство
В Калуге сухие деревья спилили на улице Рылеева
14:37 сегодня
5 1916
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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