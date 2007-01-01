В Калуге разваливается дом на улице Телевизионной

В пятницу, 11 октября, фотографии дома №8, который находится в ужасном состоянии, опубликовала в соцсетях местная жительница.

- Всем плевать на этот дом, но зато квартплату плати, условия ужасные, - жалуется женщина.

В городской управе сообщили, что дом был признан аварийным в 2018 году, но не попал в программу расселения.

Его могут включить в новый этап расселения, но пока документ еще не утвержден министерством строительства и ЖКХ.

Жильцам дома №8 предлагают воспользоваться манёвренным фондом. Для этого нужно обратится в управление ЖКХ.