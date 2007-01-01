Еще на 12 улицах Калуги включат отопление

В пятницу, 11 октября, батареи должны нагреться по следующим адресам:

ул. Болдина, 3а,

ул. Никола-Козинская, 92, 92а,

ул. Поле Свободы 47, 30, 32, 34, 36,

ул. Пухова, 42,

ул. Карачевская, 23, к.1,

ул. Гурьянова, 59 к.4,

ул. Вооруженного Восстания, 2/23,

ул. Воронина, 11,

ул. Суворова, 38,

ул. Комарова, 45 к1,

ул. Октябрьская, 24,

ул. Королева, 49.

В «Калугатеплосети» сообщили, что на данный момент из 103 котельных предприятия запущены 102.

От котельной на Московской, 115а все дома обещают согреть до 14 октября. Такие же сроки указаны и для котельной на Грабцевском шоссе, 35д.