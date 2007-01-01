Еще на 12 улицах Калуги включат отопление
В пятницу, 11 октября, батареи должны нагреться по следующим адресам:
- ул. Болдина, 3а,
- ул. Никола-Козинская, 92, 92а,
- ул. Поле Свободы 47, 30, 32, 34, 36,
- ул. Пухова, 42,
- ул. Карачевская, 23, к.1,
- ул. Гурьянова, 59 к.4,
- ул. Вооруженного Восстания, 2/23,
- ул. Воронина, 11,
- ул. Суворова, 38,
- ул. Комарова, 45 к1,
- ул. Октябрьская, 24,
- ул. Королева, 49.
В «Калугатеплосети» сообщили, что на данный момент из 103 котельных предприятия запущены 102.
От котельной на Московской, 115а все дома обещают согреть до 14 октября. Такие же сроки указаны и для котельной на Грабцевском шоссе, 35д.
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