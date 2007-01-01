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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Еще на 12 улицах Калуги включат отопление

Дмитрий Ивьев
15:09 сегодня
0 1106
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В пятницу, 11 октября, батареи должны нагреться по следующим адресам:

  • ул. Болдина, 3а,
  • ул. Никола-Козинская, 92, 92а,
  • ул. Поле Свободы 47, 30, 32, 34, 36,
  • ул. Пухова, 42,
  • ул. Карачевская, 23, к.1,
  • ул. Гурьянова, 59 к.4,
  • ул. Вооруженного Восстания, 2/23,
  • ул. Воронина, 11,
  • ул. Суворова, 38,
  • ул. Комарова, 45 к1,
  • ул. Октябрьская, 24,
  • ул. Королева, 49.

В «Калугатеплосети» сообщили, что на данный момент из 103 котельных предприятия запущены 102.

От котельной на Московской, 115а все дома обещают согреть до 14 октября. Такие же сроки указаны и для котельной на Грабцевском шоссе, 35д.

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Лента комментариев
Александр Агапов

А что неудобно? На жопе в комфорте сидеть? Они бы на красный свет для начала перестали ездить. Светофоры вообще не для них придумали.

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habitant

а если попробовать возле "больных" деревьев посыпать опилочек свежих, можно ясень-об-липу натереть к примеру,

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ILR

Вот у меня в советской школе была тройка по русскому, а какая интересно оценка была у Дмитрия Ивьева?.

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16:13 сегодня
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Василёк

помню денисов и ко обещали его разрисовать и давно и недавно еще раз обещали. видимо это все, что у них получилось 🤓

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В Калуге повесили унитаз на мосту
15:38 сегодня
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Василёк

вчера наткнтулся на занимательную композицию про этих космонавтиков https://www.youtube.com/watch?v=AK8Y9tPUYXk&ab_channel=Same5hit

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15:37 сегодня
1 1740
Василёк

музыканты как раз песню про эти мосты написали ))) https://www.youtube.com/watch?v=dT4P0ne0v9U&ab_channel=Same5hit

...
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На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
15:35 сегодня
5 7540
нико

просто быдло развлекается.

...
Общество
В Калуге повесили унитаз на мосту
15:05 сегодня
3 4806
kostindima

На 3 место трактор ЖКХ поставьте, много они загубили деревьев

...
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14:37 сегодня
5 1916
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