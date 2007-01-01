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Недвижимость и ЖКХ

На улице Чичерина отключили электричество

Авария произошла днем в пятницу, 11 октября.
Дмитрий Ивьев
15:00 сегодня
0 620
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Без света остались жители домов 23, 26, 28, 29, 30 и 31.

Вернуть электричество обещают до 17:00.

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электричество
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Лента комментариев
Александр Агапов

А что неудобно? На жопе в комфорте сидеть? Они бы на красный свет для начала перестали ездить. Светофоры вообще не для них придумали.

...
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27 19318
Александр Агапов

И цены на такси поднять.

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habitant

"Как нам написал мужчина, с помощью «Калугатеплосеть» и ЖЭУ"

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«УК должна работать напрямую с ресурсоснабжающей организацией»: калужане пожаловались на слишком горячие батареи
16:27 сегодня
1 766
habitant

а если попробовать возле "больных" деревьев посыпать опилочек свежих, можно ясень-об-липу натереть к примеру,

...
Благоустройство
В Калуге сухие деревья спилили на улице Рылеева
16:20 сегодня
5 1916
ILR

Вот у меня в советской школе была тройка по русскому, а какая интересно оценка была у Дмитрия Ивьева?.

...
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Появились сроки окончания строительства нового ТЮЗа в Калуге
16:13 сегодня
5 4464
Василёк

помню денисов и ко обещали его разрисовать и давно и недавно еще раз обещали. видимо это все, что у них получилось 🤓

...
Общество
В Калуге повесили унитаз на мосту
15:38 сегодня
3 4806
Василёк

вчера наткнтулся на занимательную композицию про этих космонавтиков https://www.youtube.com/watch?v=AK8Y9tPUYXk&ab_channel=Same5hit

...
Общество
В Калуге установили нового космонавтика
15:37 сегодня
1 1740
Василёк

музыканты как раз песню про эти мосты написали ))) https://www.youtube.com/watch?v=dT4P0ne0v9U&ab_channel=Same5hit

...
Авто и транспорт
На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
15:35 сегодня
5 7540
нико

просто быдло развлекается.

...
Общество
В Калуге повесили унитаз на мосту
15:05 сегодня
3 4806
kostindima

На 3 место трактор ЖКХ поставьте, много они загубили деревьев

...
Благоустройство
В Калуге сухие деревья спилили на улице Рылеева
14:37 сегодня
5 1916
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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