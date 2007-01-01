Северная часть Калуги осталась без воды

Аварийные работы в пятницу, 11 октября, проходят в районе дома №102 на улице Тарутинской.

Из-за этого нет воды по следующим адресам:

мкр. Ольговка,

ул. Тарутинская, от д.102 до д. 202,

2-ой Тарутинский проезд,

ул. Новослободская,

пр. Новослободской,

ул. Трифоновская.

- Организован подвоз воды. Точный адрес подвоза будет позже, - рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

UPD. Как сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе», набрать воду местные жители могут у детского сада «Дружба» на Ольговском переулке, 7.