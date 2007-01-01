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Недвижимость и ЖКХ

Северная часть Калуги осталась без воды

Аварийные работы в пятницу, 11 октября, проходят в районе дома №102 на улице Тарутинской.
Дмитрий Ивьев
10:22 сегодня
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Из-за этого нет воды по следующим адресам:

  • мкр. Ольговка,
  • ул. Тарутинская, от д.102 до д. 202,
  • 2-ой Тарутинский проезд,
  • ул. Новослободская,
  • пр. Новослободской,
  • ул. Трифоновская.

- Организован подвоз воды. Точный адрес подвоза будет позже, - рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

UPD. Как сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе», набрать воду местные жители могут у детского сада «Дружба» на Ольговском переулке, 7.

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