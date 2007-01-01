Северная часть Калуги осталась без воды
Аварийные работы в пятницу, 11 октября, проходят в районе дома №102 на улице Тарутинской.
Из-за этого нет воды по следующим адресам:
- мкр. Ольговка,
- ул. Тарутинская, от д.102 до д. 202,
- 2-ой Тарутинский проезд,
- ул. Новослободская,
- пр. Новослободской,
- ул. Трифоновская.
- Организован подвоз воды. Точный адрес подвоза будет позже, - рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
UPD. Как сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе», набрать воду местные жители могут у детского сада «Дружба» на Ольговском переулке, 7.
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