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Недвижимость и ЖКХ

Часть Кирова осталась без воды

Ремонтные работы проходят в среду, 9 октября.
Дмитрий Ивьев
09:49 сегодня
1 944
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В районе дома №15 на улице Маркса меняют запорную арматуру, сообщили в областном водоканале.

Без воды остался микрорайон Фаянсовая.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
RudeBoy

Это уже давно придумано:

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RudeBoy

И так уже дорогу фиг перейдешь.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

-Вчера котов златок душили-душили..

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Белый Орёл

Ну естественно сами себе ни-ни, только всем остальным

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2 2256
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ 😀😃...
Недвижимость и ЖКХ
Часть Кирова осталась без воды
11:22 сегодня
1 928
habitant

"подземный переход был бы очень кстати"

...
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11:11 сегодня
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shurup

На площади Мира действительно нужны подземные переходы как на Кирова, так и на Гагарина, но только с лифтами.

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Shurez

А настроить светофоры, как в Москве, отдельно идут пешеходы, отдельно - едет поток машин?

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