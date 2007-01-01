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Недвижимость и ЖКХ

На окраинах Калуги отключат электричество

Света не будет в четверг, 10 октября, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
10:30 сегодня
0 64
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Ремонтные работы пройдут с 9:00 до 15:00.

В зону отключение попадут:

  • Черносвитино,
  • Белая,
  • Карачево,
  • Бабенки,
  • Михалево,
  • Болотное,
  • СНТ Сосновое,
  • СНТ Солнечное,
  • Гаражные кооперативы Ветеран и Вега.

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электричество
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Лента комментариев
Александр KU

97 и 95 обратите внимание на эти маршруты. Забиты в любое время суток. И почему забыли про обязательства депутатам ездить на общественном транспорте? В таких условиях не хочется??? В Санкт-Петербурге проезд 40 рублей. У нас 35. Почему отношения как к скотам???

...
Авто и транспорт
В Калуге увеличат количество рейсов автобусного маршрута №23
22:00 07.10
1 2294
ILR

Уважаемая редакция и городская управа вам

...
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В Калуге подрядчика оштрафуют за работы на улице Платова
19:11 07.10
2 2018
ILR

А что так - не поделился с кем надо?.

...
Криминал
В Калуге украли 600 тысяч рублей при капремонте дома
19:02 07.10
1 1722
mrTJohn

Включают отопление в жару оборотни в оранжевых телогрейках. )))

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:57 07.10
3 3881
andrey3559

Круто, сегодня 7 октября на улице +20, а нам отопление дали😃

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:10 07.10
3 3881
Сега

Подумали бы своей головой, на улице +18, какое отопление, у себя в коттедже включите отопление и потейте, а нам ненадо отопление.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
16:21 07.10
3 3881
mrTJohn

Сидят рабочие на аллее Платова в телефоне смотрят видео

...
Благоустройство
В Калуге подрядчика оштрафуют за работы на улице Платова
16:17 07.10
2 2018
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В ролях, судя по фото одни, мигранты.😀

...
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15:43 07.10
2 1614
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...
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1 958
Сталкер

спросить забыли, прости....

...
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Шапша поздравил Путина с 72-летием
14:41 07.10
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