+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня

Батареи 7 октября, когда официально начался отопительный сезон, нагреются не во всех домах Калуги.
Дмитрий Ивьев
11:42 сегодня
0 747
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как пояснили в городской управе, тепло постепенно будет расходиться по областной столице.

- С сегодняшнего дня начнется подача отопления в жилые дома. На заполнение системы потребуется время, в течение 2-3 дней тепло поступит в дома, - говорится в официальном комментарии властей. - Если по истечении этого срока отопления ещё не будет, обратитесь, пожалуйста, в вашу управляющую компанию. Телефон есть в квитанции.

В свою очередь в «Калугатеплосети» заявили, что к концу текущей рабочей недели тепло должно будет прийти во все здания.

Новости по тегу
недвижимость отопление жкх
Лента настроения
11 оценили
9%
0%
9%
0%
18%
64%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Василёк

очень важная для нас информация

...
Общество
Шапша поздравил Путина с 72-летием
11:26 сегодня
1 427
VGA

Правила пишут 5 метров ДО перехода. После перехода можно ставить хоть вплотную.

...
Авто и транспорт
В Калуге жалуются на опасный переход, где нет освещения
10:30 сегодня
3 2480
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Да, это верно. Очень правильное решение.🥰

...
Благоустройство
Владислав Шапша поддержал создание велосипедного маршрута в Калуге
10:02 сегодня
3 3504
Василёк

не простой выбор в мозгах городских гениев сейчас: - "запретить переход или запретить автомобили?"

...
Происшествия
В Калуге двух 16-летних пешеходов сбили на улице Баженова
09:41 сегодня
1 1076
Василёк

Поинтереснее тем не нашлось ?

...
Общество
Выход фильма о героической обороне Козельска запланирован на начало следующего года
09:37 сегодня
1 1175
ajax

...
Криминал
Калужанин застрелил знакомых и сжег тела в машине
16:55 06.10
1 3054
Kas9l

Смешно. Честное пионерское. А в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений не в курсе? Выдавали такое разрешение или нет?

...
Благоустройство
В Калуге ищут владельца ворот
16:03 06.10
2 3494
Василёк

лучше бы мусор прошли бы собрали

...
Общество
В Калужской области отметили 212-ю годовщину Тарутинского сражения
12:30 06.10
1 1085
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

﻿В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2.

...
Общество
6 октября в Калуге сожгли Гостиные ряды
12:08 06.10
1 42465
Василёк

почему до сих пор никто не предложил запретить автомобили, по примеру самокатов ?

...
Происшествия
В Калуге совершен наезд на пешехода
10:21 06.10
1 2275
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjNtSG1iZWlwM0s3VUF1SDhHUUg5eXc9PSIsInZhbHVlIjoib0U2WERjempkelM4c2RtMFhuNFdqS3BOYld2dGo2QUFCWUZWYjlGeVRVOGNrU2xHNlkyTWxWOGNBN3BvU3pob2lhUm5lQ1dGUThrb1M0MFhpUXFDZU4wdXdjVytZTUlob1RqMlNnQ2lHSU5RenlVSGNKbTJNOE96ekI4em9CUnpLZlZFcTRHc3IwaGFMYTBFQ05NNUkrMG1RdytObGd4SEdiZTdVc3EwNThMMW5Rc0YrenljdUpSME1OQ2NuMk9BSnF0N0J5SDVRNjQ5Tm9jMUYzUjlFZ1NHcE1sL29GTkppWURTOXY1VUJXY3dodDl2MkV3MUtrUVF0TWZ1aVJBdEUvcjNXOFcyZnV0UXFVK2sySUJqdWlGSU1NRmQzRnNNclVxSTdiUlUrRjF4Yk8weW9xYStlcHRCN0J4a1BteThLdXdGWXArMk03UVNUTDI4Z2x2QzdieE1pN2pNYjgvbUdWM0hOQWs4b2NuTXNpb1oyamh0ejdkVHp1SUN3Qm01REFxRHVtQUk1bWlOeU9nMHVHajdVSWRsa3pNQ2lnbkFJN0hLR3RYeVRqSGhWSitRN3FLNUsvenB5OStjcmpRbXFoTHZldTdwME50bUppRXM3Qzl1ODRZNVA3VjJPWE5IandKcW9kUHAvYzdUYS9iQXhOWFJKVVcyL1RidXFkK1hIQWIwdUQrb084ajRzYk1JQXp5SDJ4MG9UQyt0SWpSYW1SNW9NelZ0c3BnWUhORWJycFNMTFFkM05PYUdVSGVzUnBQbjRUL1BtUmlEbHhrMUhORGJlZkRKbGtTZzR1aW5JVi9tV1ZRbUZGQ1g3bzlDdWF3dU9sZVZxRW1vR0w2eiIsIm1hYyI6IjZlZGRmOWZkZTQ1ZDlkMTkwNmE5ZjllN2JiNjMxZGFkNWJmZGE3ZjFjN2NiOGY5YjEyYmEyNjdhNjYyNjE1NmQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Iit3ODJEWW0wWGNyYnlyNU9sRlFYK3c9PSIsInZhbHVlIjoiTGZtQ3hPTEpvS3N6b0U2VlJoUkVBTjN1am5JaTNIS0RWOUlQTVZXUDMyOFV1cUkxUmZsQ0t0NUNTRzBTSEdtZlZucTFwWVhKNVFFNVltNWlDeDltMmlnbTBTY2pUL2hrSkVzZVVFWCtaZFVNNGlsZE5aRjBTTWNXREgyZEZUZTJPR1VRenErKzVXZTdtSnZQb08rdEV5TGhCZG05RXl0WDZEVEUrUW04RG93YXB3aXV0WndKNGhkWDB3Yi9OdnY0ZXFkU0ExWFM2cEVOb2RaZlVYamFTdFhmbzM1dTFaUWQ4Mk9abXljczZKOTFxUE9idStIUDB3ZDIrZUhTM2NBa1FRemhlNEUxVWxsemZ4VXZwZG9aMmovekV4RTY3VWVjM25nRE5uK2E4Y0pNczlacXp5MGZ5THA4bDczNEJTcW1mQzB4M3lPWmpvSmpsV0sxWDVyeGRaY245Q0VjTm9zWWRqTDVFa2VJeEtjUytGWXVURC9obGJ0M1k2aThYM0hFcWgvMGl4UTJZbHVJOVZpUEcza0JobTFVOUt1S2NOU0FpZnB3UnFlREcyOTdUZkc3QzB4TVg4QVZhQUpRL2VyRiIsIm1hYyI6ImNlMGI0YjhlZjY4YjI2ZmUyMTZjMjVhZGNjMWNiYzc0NmM4ZDAwNTE4NWQyNGIwM2U5Y2MzNjk5MWIyZThkOWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+