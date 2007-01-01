Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня

Батареи 7 октября, когда официально начался отопительный сезон, нагреются не во всех домах Калуги.

Как пояснили в городской управе, тепло постепенно будет расходиться по областной столице.

- С сегодняшнего дня начнется подача отопления в жилые дома. На заполнение системы потребуется время, в течение 2-3 дней тепло поступит в дома, - говорится в официальном комментарии властей. - Если по истечении этого срока отопления ещё не будет, обратитесь, пожалуйста, в вашу управляющую компанию. Телефон есть в квитанции.

В свою очередь в «Калугатеплосети» заявили, что к концу текущей рабочей недели тепло должно будет прийти во все здания.