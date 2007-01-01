Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
Как пояснили в городской управе, тепло постепенно будет расходиться по областной столице.
- С сегодняшнего дня начнется подача отопления в жилые дома. На заполнение системы потребуется время, в течение 2-3 дней тепло поступит в дома, - говорится в официальном комментарии властей. - Если по истечении этого срока отопления ещё не будет, обратитесь, пожалуйста, в вашу управляющую компанию. Телефон есть в квитанции.
В свою очередь в «Калугатеплосети» заявили, что к концу текущей рабочей недели тепло должно будет прийти во все здания.
В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2....