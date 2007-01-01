Калужская область заняла 34 место в рейтинге доступности ипотеки

Результаты исследования 7 октября опубликовало агентство «РИА Новости».

Согласно этим данным, в нашем регионе 14,3% семей могут взять ипотеку на квартиру по рыночной ставке.

С учетом льготных программ, эта доля возрастает до 33%.

Расчеты велись по данным Банка России, Росстата и «СберИндекса». Авторы рейтинга рассматривали вариант с кредитом на двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров при первоначальном взносе в 30%. Из семейного бюджета вычитались прожиточные минимумы, а из оставшейся суммы 70% шло на ипотеку.

Первые позиции рейтинга заняли Ямало-Ненецкий автономный округ (39,4% могут взять ипотеку по рыночной ставке), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (37,2%) и Магаданская область (35,7%).

У соседней с нами Тульской области 25 место - 16,2%, Смоленская оказалась на 29 месте - 15,3%, Брянская заняла 43 место - 13,1%, Московская область на 54 - 11,1, Орловская на 64 - 9,8%, Москва на 66 - 9,7%.