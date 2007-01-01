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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Калужская область заняла 34 место в рейтинге доступности ипотеки

Результаты исследования 7 октября опубликовало агентство «РИА Новости».
Дмитрий Ивьев
11:10 сегодня
0 264
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Согласно этим данным, в нашем регионе 14,3% семей могут взять ипотеку на квартиру по рыночной ставке.

С учетом льготных программ, эта доля возрастает до 33%.

Расчеты велись по данным Банка России, Росстата и «СберИндекса». Авторы рейтинга рассматривали вариант с кредитом на двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров при первоначальном взносе в 30%. Из семейного бюджета вычитались прожиточные минимумы, а из оставшейся суммы 70% шло на ипотеку.

Первые позиции рейтинга заняли Ямало-Ненецкий автономный округ (39,4% могут взять ипотеку по рыночной ставке), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (37,2%) и Магаданская область (35,7%).

У соседней с нами Тульской области 25 место - 16,2%, Смоленская оказалась на 29 месте - 15,3%, Брянская заняла 43 место - 13,1%, Московская область на 54 - 11,1, Орловская на 64 - 9,8%, Москва на 66 - 9,7%.

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Лента комментариев
Василёк

очень важная для нас информация

...
Общество
Шапша поздравил Путина с 72-летием
11:26 сегодня
1 427
VGA

Правила пишут 5 метров ДО перехода. После перехода можно ставить хоть вплотную.

...
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В Калуге жалуются на опасный переход, где нет освещения
10:30 сегодня
3 2480
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Да, это верно. Очень правильное решение.🥰

...
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Владислав Шапша поддержал создание велосипедного маршрута в Калуге
10:02 сегодня
3 3504
Василёк

не простой выбор в мозгах городских гениев сейчас: - "запретить переход или запретить автомобили?"

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Василёк

Поинтереснее тем не нашлось ?

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ajax

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1 3054
Kas9l

Смешно. Честное пионерское. А в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений не в курсе? Выдавали такое разрешение или нет?

...
Благоустройство
В Калуге ищут владельца ворот
16:03 06.10
2 3494
Василёк

лучше бы мусор прошли бы собрали

...
Общество
В Калужской области отметили 212-ю годовщину Тарутинского сражения
12:30 06.10
1 1085
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

﻿В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2.

...
Общество
6 октября в Калуге сожгли Гостиные ряды
12:08 06.10
1 42465
Василёк

почему до сих пор никто не предложил запретить автомобили, по примеру самокатов ?

...
Происшествия
В Калуге совершен наезд на пешехода
10:21 06.10
1 2275
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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