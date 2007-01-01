Калужская область заняла 34 место в рейтинге доступности ипотеки
Согласно этим данным, в нашем регионе 14,3% семей могут взять ипотеку на квартиру по рыночной ставке.
С учетом льготных программ, эта доля возрастает до 33%.
Расчеты велись по данным Банка России, Росстата и «СберИндекса». Авторы рейтинга рассматривали вариант с кредитом на двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров при первоначальном взносе в 30%. Из семейного бюджета вычитались прожиточные минимумы, а из оставшейся суммы 70% шло на ипотеку.
Первые позиции рейтинга заняли Ямало-Ненецкий автономный округ (39,4% могут взять ипотеку по рыночной ставке), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (37,2%) и Магаданская область (35,7%).
У соседней с нами Тульской области 25 место - 16,2%, Смоленская оказалась на 29 месте - 15,3%, Брянская заняла 43 место - 13,1%, Московская область на 54 - 11,1, Орловская на 64 - 9,8%, Москва на 66 - 9,7%.
В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2....