В Калужской области спрос на землю вырос на 10%
Результаты исследования в пятницу, 4 октября, опубликовали ресурсы «Авито Недвижимость» и «Авито Услуги».
Результаты исследования в пятницу, 4 октября, опубликовали ресурсы «Авито Недвижимость» и «Авито Услуги».
При этом земля под индивидуальное жилищное строительство стала востребованнее на 13%, а участки в садовых товариществах — на 2%.
Нынешним летом средняя стоимость участка под ИЖС в нашем регионе составляла полтора миллиона рублей, земли для сельского хозяйства - 1,8 миллиона.
Сотка земли под застройку в Калужской области в среднем стоит 73 тысячи рублей. В среднем по России этот показатель равен 221 тысячу.
Как отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин, спрос на жизнь за городом заметно вырос по всей стране за последний год.
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