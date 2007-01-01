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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области спрос на землю вырос на 10%

Результаты исследования в пятницу, 4 октября, опубликовали ресурсы «Авито Недвижимость» и «Авито Услуги».
Дмитрий Ивьев
16:32 сегодня
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Результаты исследования в пятницу, 4 октября, опубликовали ресурсы «Авито Недвижимость» и «Авито Услуги».

При этом земля под индивидуальное жилищное строительство стала востребованнее на 13%, а участки в садовых товариществах — на 2%.

Нынешним летом средняя стоимость участка под ИЖС в нашем регионе составляла полтора миллиона рублей, земли для сельского хозяйства - 1,8 миллиона.

Сотка земли под застройку в Калужской области в среднем стоит 73 тысячи рублей. В среднем по России этот показатель равен 221 тысячу.

Как отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин, спрос на жизнь за городом заметно вырос по всей стране за последний год.

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