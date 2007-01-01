Дома на четырех улицах Калуги на третью неделю останутся без электричества
Света не будет в рабочее время по будням с 7 по 11 октября из-за ремонтных работ, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 17:00:
- ул. Матросова, 27-71, 24-46,
- ул. 2-ая Киёвка, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 7, 7а, 8, 9,
- ул. Островского, 15-63, 28-74,
- ул. Некрасова, 21-39, 20-32, 23а.
В этих же домах электричество отключали с 24 по 27 сентября и с 30 сентября по 4 октября.
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Question
Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг....
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