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Дома на четырех улицах Калуги на третью неделю останутся без электричества

Дмитрий Ивьев

Света не будет в рабочее время по будням с 7 по 11 октября из-за ремонтных работ, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Дмитрий Ивьев 270 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники