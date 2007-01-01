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В Калуге продолжается строительство ТЮЗа и поликлиники на Правобережье

Дмитрий Ивьев

На месте работ на днях побывали глава министерства строительства и ЖКХ Александр Шпиренко, заместитель губернатора Ольга Иванова и директор областного УКСа Василий Полежаев.

Дмитрий Ивьев 223 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники