В Калуге продолжается строительство ТЮЗа и поликлиники на Правобережье
На месте работ на днях побывали глава министерства строительства и ЖКХ Александр Шпиренко, заместитель губернатора Ольга Иванова и директор областного УКСа Василий Полежаев.
В театре почти смонтировали металлические конструкции. Заканчиваются прокладка наружных сетей и строительство внутренних стен. Также ведутся монтаж кровли, отделка фасада и внутренние инженерные работы.
В поликлинике строители облицовывают фасады и отделывают внутренние помещения.
Чиновники напомнили представителям подрядчиков о необходимости соблюдать сроки.
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Лента комментариев
mrTJohn
Как бы уместны на площади Победы и Мира были бы подземные переходы. Ежемесячно здесь нас радуют новостями, какие огромные суммы штрафов собрали с нерадивых водителей, на эти деньги уже за пол года, наверное можно было бы нарыть переходов, вместо металлического ограждения, картонной коробки и сигнальной ленты....
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