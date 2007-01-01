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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге продолжается строительство ТЮЗа и поликлиники на Правобережье

На месте работ на днях побывали глава министерства строительства и ЖКХ Александр Шпиренко, заместитель губернатора Ольга Иванова и директор областного УКСа Василий Полежаев.
Дмитрий Ивьев
11:53 сегодня
0 223
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В театре почти смонтировали металлические конструкции. Заканчиваются прокладка наружных сетей и строительство внутренних стен. Также ведутся монтаж кровли, отделка фасада и внутренние инженерные работы.

В поликлинике строители облицовывают фасады и отделывают внутренние помещения.

Чиновники напомнили представителям подрядчиков о необходимости соблюдать сроки.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В последнее время у нас идёт настоящая "охота" на велосипедистов. За 8 месяцев 2024 года только зарегистрованных 40 наездов на велосипедистов. 

...
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В Калуге насмерть сбили велосипедиста
11:42 сегодня
2 2520
mrTJohn

Живем как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. В министры обороны берут экономистов, в замгубернаторы полковников, в сенаторы охранников. Так что, власть не дает нам никакой надежды на просвет и улучшение жизни.

...
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Путин рассказал о скором назначении нового замгубернатора Калужской области
11:39 сегодня
1 1037
Василёк

а древесину, под шумок, продавать ?

...
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11:22 сегодня
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Провинциал

"Комфортная среда"🤣

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Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
10:50 сегодня
3 815
mrTJohn

Как бы уместны на площади Победы и Мира были бы подземные переходы. Ежемесячно здесь нас радуют новостями, какие огромные суммы штрафов собрали с нерадивых водителей, на эти деньги уже за пол года, наверное можно было бы нарыть переходов, вместо металлического ограждения, картонной коробки и сигнальной ленты.

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
10:25 сегодня
3 815
SergeyKLG

А пробки как были, так и остались!

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
09:52 сегодня
3 815
нико

Да ,медведи есть и такие как ты.)))

...
Статьи, аналитика, репортажи
Похитителем кенгурят в Калужской области оказался карлик: одно животное погибло
09:17 сегодня
2 1969
Meshootka

"Там будут удалять сухие и аварийные посадки". Читай - спилят всё.

...
Благоустройство
В Калуге спилят деревья на улице Степана Разина
09:01 сегодня
2 766
100proof

Новая разметка наносится в рамках расширения платного парковочного пространства. Скоро запуск. Следите за новостями и обращайте внимание на дорожные знаки.

...
Авто и транспорт
В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского
08:55 сегодня
4 2059
shurup

Там что, парковочных мест не хватало?

...
Авто и транспорт
В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского
08:17 сегодня
4 2059
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Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
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