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Недвижимость и ЖКХ

Еще на двух улицах Калуги отключили воду

Утечка произошла в районе перекрестка Жукова и Горького, сообщили 3 октября в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Дмитрий Ивьев
11:50 сегодня
0 208
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Из-за этого нет воды, расположенных рядом с пересечением дорог.

Воду в бочке обещают подвезти на Чижевского, 22.

Ранее мы рассказывали про отключение в Турынино.

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вода жкх
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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mrTJohn

Живем как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. В министры обороны берут экономистов, в замгубернаторы полковников, в сенаторы охранников. Так что, власть не дает нам никакой надежды на просвет и улучшение жизни.

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а древесину, под шумок, продавать ?

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mrTJohn

Как бы уместны на площади Победы и Мира были бы подземные переходы. Ежемесячно здесь нас радуют новостями, какие огромные суммы штрафов собрали с нерадивых водителей, на эти деньги уже за пол года, наверное можно было бы нарыть переходов, вместо металлического ограждения, картонной коробки и сигнальной ленты.

...
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В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
10:25 сегодня
3 815
SergeyKLG

А пробки как были, так и остались!

...
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В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
09:52 сегодня
3 815
нико

Да ,медведи есть и такие как ты.)))

...
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Meshootka

"Там будут удалять сухие и аварийные посадки". Читай - спилят всё.

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В Калуге спилят деревья на улице Степана Разина
09:01 сегодня
2 766
100proof

Новая разметка наносится в рамках расширения платного парковочного пространства. Скоро запуск. Следите за новостями и обращайте внимание на дорожные знаки.

...
Авто и транспорт
В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского
08:55 сегодня
4 2059
shurup

Там что, парковочных мест не хватало?

...
Авто и транспорт
В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского
08:17 сегодня
4 2059
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Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
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