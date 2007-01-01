Еще на двух улицах Калуги отключили воду
Утечка произошла в районе перекрестка Жукова и Горького, сообщили 3 октября в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Из-за этого нет воды, расположенных рядом с пересечением дорог.
Воду в бочке обещают подвезти на Чижевского, 22.
Ранее мы рассказывали про отключение в Турынино.
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mrTJohn
Как бы уместны на площади Победы и Мира были бы подземные переходы. Ежемесячно здесь нас радуют новостями, какие огромные суммы штрафов собрали с нерадивых водителей, на эти деньги уже за пол года, наверное можно было бы нарыть переходов, вместо металлического ограждения, картонной коробки и сигнальной ленты....
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