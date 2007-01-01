Еще на двух улицах Калуги отключили воду

Утечка произошла в районе перекрестка Жукова и Горького, сообщили 3 октября в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Из-за этого нет воды, расположенных рядом с пересечением дорог.

Воду в бочке обещают подвезти на Чижевского, 22.

Ранее мы рассказывали про отключение в Турынино.