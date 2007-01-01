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В Калуге отключили горячую воду на Терепце

Дмитрий Ивьев

Это произошло из-за ремонтных работ в четверг, 3 октября, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Дмитрий Ивьев 231 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники