В Калуге отключили горячую воду на Терепце
Это произошло из-за ремонтных работ в четверг, 3 октября, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Это произошло из-за ремонтных работ в четверг, 3 октября, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Горячей воды нет в 19 многоэтажках, лицее №48 и детском саду «Лесная сказка».
Завершить работы планируется до 16:00.
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Лента комментариев
mrTJohn
Как бы уместны на площади Победы и Мира были бы подземные переходы. Ежемесячно здесь нас радуют новостями, какие огромные суммы штрафов собрали с нерадивых водителей, на эти деньги уже за пол года, наверное можно было бы нарыть переходов, вместо металлического ограждения, картонной коробки и сигнальной ленты....
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