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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключили горячую воду на Терепце

Это произошло из-за ремонтных работ в четверг, 3 октября, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Дмитрий Ивьев
10:17 сегодня
0 231
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Это произошло из-за ремонтных работ в четверг, 3 октября, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Горячей воды нет в 19 многоэтажках, лицее №48 и детском саду «Лесная сказка».

Завершить работы планируется до 16:00.

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Лента комментариев
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А пробки как были, так и остались!

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shurup

Там что, парковочных мест не хватало?

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