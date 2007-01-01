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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге снесли заброшенный дом

Работы проведены на улице Энгельса, сообщили 2 октября в прокуратуре области.
Дмитрий Ивьев
11:40 сегодня
0 518
Фото: прокуратура Калужской области.
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Заброшенная одноэтажная постройка рядом с жилыми домами представляла угрозу для людей.

Суд обязал снести здание городскую управу.

На данный момент работы уже проведены.

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Лента комментариев
best85

В таком случае в "морге среди своих" возмущаться придётся и про ПДД ,и зачем их знать. Инспектору без разницы кого оформлять.

...
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14:33 сегодня
7 1656
best85

По мне хоть ведро одень и свечку держи на всякий случай, на проезжей части каждый участник дорожного движения должен себя обозначить.

...
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14:30 сегодня
7 1656
КаПеПа

автомобилисты паркуются где и как попало, пешеходы идут где хотят, классика...

...
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13:41 сегодня
5 2441
йЮкея

реально смешно, всего 200 чел))) а где остальные то?

...
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В Калуге призовут в армию более 200 человек
12:49 сегодня
1 502
mrTJohn

Англичанка, очевидно.

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12:29 сегодня
1 842
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это какая-то аномалия, потому что:

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11:01 сегодня
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Василёк

интресно, если автору заголовка волосы обрезать по пятки - он тоже это стрижкой назовет ?

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Василёк

"разбитая жизнь водителя" - эпитет достойный кп40

...
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В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:46 сегодня
5 2441
megathrone

Странный вопрос... Переход мешал там проезжать, т.к. из-за бесконечного потока пешеходов машины скапливались на коротком отрезке дороги и был постоянный затор на перекрестке.

...
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10:45 сегодня
5 2441
Василёк

аномальная вода в калужской пустыне

...
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10:37 сегодня
1 4494
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