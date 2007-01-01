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Недвижимость и ЖКХ

На улице Пухова отключат электричество

Дмитрий Ивьев
15:40 сегодня
0 272
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Ремонтные работы пройдут в Калуге в среду, 2 октября, сообщили энергетики.

Света не будет с 9:00 до 16:00:

  • ул. Пухова, 2-20, 30.

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Лента комментариев
Белый Орёл

Может что-то в консерватории подправить?

...
Общее
Кольцо площади Победы стало тоньше?
16:48 сегодня
4 1397
SergeyKLG

Кто нибудь ответит за это?

...
Авто и транспорт
В Калуге закрыли для пешеходов тротуар на площади Победы
16:29 сегодня
1 835
bmnw

Пробки не уменьшились после уничтожения пешеходной инфраструктуры?... И такое бывает, оказывается? Думаю, нужно сделать запрет на появление на улице без автомобиля в радиусе 500 метров от этого места, тогда точно "всё поедет"

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
15:34 сегодня
5 4473
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

 Как то скупо описан этот "объект культурного наследия".

...
Общество
Сельская усадьба Барыкова в Бабынинском районе станет объектом культурного наследия регионального значения
14:26 сегодня
1 497
Белый Орёл

Как обычно, ничего не меняется, как мозгов не было так и нет

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
14:14 сегодня
5 4473
ajax

Коммент, достойный отдельной статьи! Как обычно. Берите пример!

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:13 сегодня
5 999
Jaromir

На счёт вина это вопрос, не слышал такого. А вот "А теперь из-за этого "Почетного гражданина Калуги", власти третируют бедную женщину, которой выпало "счастье" содержать этот никчёмный "мемориал" за свой счёт." - реально справедливо.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:07 сегодня
5 999
Jaromir

Не большая ошибка. В доме постоянно живут. Ставни закрыты по причине того, что постоянно кто-то лезет туда по ночам и не только.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:05 сегодня
5 999
sozimov2016

Подземные переходы? Не, не знаем. Это только на Гагарина можно сделать такой арт-объект для художников и вандалов. А в центре города никак.

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
12:01 сегодня
5 4473
SergeyKLG

Ничего не изменится. Пробки там останутся. Зато более опасным станет переход возле сквера интернационалистов.

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
11:25 сегодня
5 4473
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