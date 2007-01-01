В Калужской области дом женщины разрушился после ремонта у её соседа

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Повреждение чужого имущества», завершилось в поселке Полотняный Завод Дзержинского района, сообщили 1 октября в Следственном комитете.

Обвиняемым проходит местный житель.

Проблема возникла в одноэтажном бревенчатом доме 1925 года постройки, который разделен на две квартиры.

По версии следствия, в 2018 году мужчина с нарушениями отремонтировал свою часть дома, что привело к деформации конструкций второй части здания. Жить в таком помещении стало невозможно.

В ближайшее время дело будет рассматривать суд.