В Калуге обещают запустить отопление в детских садах, несмотря на раскопанные теплотрассы
В соцсетях калужане опасаются, что в 12 школу и сады «Медвежонок», «Огонек», «Аленький цветочек» тепло не придёт из-за незавершенных работ.
Однако власти уверяют, что траншеи не помешают.
- На начало отопительного сезона это не повлияет, подача отопления в школы и сады начнется с сегодняшнего дня, - заявили 1 октября в городской управе.
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