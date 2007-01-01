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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге обещают запустить отопление в детских садах, несмотря на раскопанные теплотрассы

Дмитрий Ивьев
10:39 сегодня
0 270
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В соцсетях калужане опасаются, что в 12 школу и сады «Медвежонок», «Огонек», «Аленький цветочек» тепло не придёт из-за незавершенных работ.

Однако власти уверяют, что траншеи не помешают.

- На начало отопительного сезона это не повлияет, подача отопления в школы и сады начнется с сегодняшнего дня, - заявили 1 октября в городской управе.

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отопление
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Лента комментариев
ajax

Коммент, достойный отдельной статьи! Как обычно. Берите пример!

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:13 сегодня
5 652
Jaromir

На счёт вина это вопрос, не слышал такого. А вот "А теперь из-за этого "Почетного гражданина Калуги", власти третируют бедную женщину, которой выпало "счастье" содержать этот никчёмный "мемориал" за свой счёт." - реально справедливо.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:07 сегодня
5 652
Jaromir

Не большая ошибка. В доме постоянно живут. Ставни закрыты по причине того, что постоянно кто-то лезет туда по ночам и не только.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:05 сегодня
5 652
sozimov2016

Подземные переходы? Не, не знаем. Это только на Гагарина можно сделать такой арт-объект для художников и вандалов. А в центре города никак.

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
12:01 сегодня
3 1715
SergeyKLG

Ничего не изменится. Пробки там останутся. Зато более опасным станет переход возле сквера интернационалистов.

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
11:25 сегодня
3 1715
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Непонятно каким объектом «культурного наследия» признали эту избушку, и главное в честь кого. Любим мы причислять совершенно чуждых Калуге  персонажей, к прославлению и сохранению их «наследия», не заглядывая в их настоящую, а не отлакированную в прошлые времена биографию.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
10:40 сегодня
5 652
ajax

Браво, чиновники! Как так-то? Снова нужна указивка от Мэра?

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
10:05 сегодня
3 1715
ajax

У этого дома - давно плотно закрыты ставни, и там никто не живёт... Хозяева, вероятно, хотели продать его, но Суд не позволил. Вот, так родственники стали заложниками обстоятельств...

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
10:03 сегодня
5 652
Zhenya Nik

...........как же к 20 окт 24 г 😂😂🤣🤣 !!! Вы посмотрите КТО и КАК делает 🤣🤣🤣😂😂😂 !!! Нашли ...... подрядчиков 🤤🤤🤤

...
Авто и транспорт
В Кондрово затянули ремонт моста через Шаню
09:49 сегодня
4 1231
Александр KU

https://varlamov.ru/2901535.html

...
Благоустройство
В Калуге начинают пилить деревья ещё на трёх улицах
08:54 сегодня
3 2109
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