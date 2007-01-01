В Калуге обещают запустить отопление в детских садах, несмотря на раскопанные теплотрассы

В соцсетях калужане опасаются, что в 12 школу и сады «Медвежонок», «Огонек», «Аленький цветочек» тепло не придёт из-за незавершенных работ.

Однако власти уверяют, что траншеи не помешают.

- На начало отопительного сезона это не повлияет, подача отопления в школы и сады начнется с сегодняшнего дня, - заявили 1 октября в городской управе.