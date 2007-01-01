В Калуге устранили масштабную аварию на Телевизионной площади
Вода там лилась несколько дней из-за прорыва на магистральном трубопроводе.
- Авария вчера устранена. Вечером водоснабжение было восстановлено, - рассказали утром во вторник в «Калугаоблводоканале».
Напомним, трубу прорвало на прошлой неделе. Потоки воды лились по улицам Ленина и Баррикад. В некоторых местах пешеходы не могли перейти дорогу, не намочив ноги.
В воскресенье ремонтные работы на время останавливали, чтобы не отключать в выходной воду в 53 многоэтажных домах.
Министр строительства и ЖКХ Калужской области Александр Шпиренко сообщил, что за последние 30 лет там ни разу не проводился ремонт.
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