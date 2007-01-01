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Вернуть нормальное водоснабжение в центре Калуги обещают до конца дня

Днём 30 сентября водоканал продолжает аварийные работы на Телевизионной площади.
Дмитрий Ивьев
14:53 сегодня
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- Ситуация сложная: для проведения сварочных работ и перекладки участка трубопровода необходимо очистить от воды и грязи водопроводную камеру, - прокомментировали коммунальщики. - Пониженное давление в системе водоснабжения наблюдается у жителей центральной части города. Сегодня максимальное количество специалистов и техники задействованы на устранении аварии, планируем ликвидировать утечку в течение дня.

Напомним, трубу там прорвало на прошлой неделе. Несколько дней  водой заливало все окрестные улицы.

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