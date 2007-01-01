Вернуть нормальное водоснабжение в центре Калуги обещают до конца дня

Днём 30 сентября водоканал продолжает аварийные работы на Телевизионной площади.

- Ситуация сложная: для проведения сварочных работ и перекладки участка трубопровода необходимо очистить от воды и грязи водопроводную камеру, - прокомментировали коммунальщики. - Пониженное давление в системе водоснабжения наблюдается у жителей центральной части города. Сегодня максимальное количество специалистов и техники задействованы на устранении аварии, планируем ликвидировать утечку в течение дня.

Напомним, трубу там прорвало на прошлой неделе. Несколько дней водой заливало все окрестные улицы.